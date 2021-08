Emilio Pinargote no quiere hacerse la vasectomía

Emilio Pinargote, presentador del programa de farándula 'De boca en boca', de TC, y Gabriela Piñeyro agrandan la familia con un tercer bebé. Son padres de Isabella e Irina. Ella tiene 13 semanas de embarazo.

"Estoy feliz porque yo siempre quise una familia de tres, pero no tan pronto, pero aceptaré la voluntad de Dios en mi vida. Quiero que sea niño y ya lo siento en el corazón. Dios sabrá", dice Gabriela.

El matrimonio profesa la religión católica por ello está en contra de usar métodos anticonceptivos. "Emilio no se hará la vasectomía y yo no me ligaré, nos estábamos cuidando, pero al parecer soy muy fértil", añade.

El presentador tiene otras niñas Fiorella, Samantha y Martina. La última de ellas es hija de Gabriela Pazmiño Yépez.

Famosos, como Flor María Palomeque, los felicitaron a través de las redes. Recién se cambiaron de casa y organizaron una reunión con familiares cercanos, en la cual no faltó la bendición del hogar que estuvo a cargo del padre Richard Alarcón.