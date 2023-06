La cumbia villera se vuelve global

Desde hace meses, EXPRESIONES viene resaltando el crecimiento exponencial que de los artistas argentinos en la escena musical latina y europea, sobre todo en España. Los estilos y géneros musicales que manejan estos cantantes son muy variados y el reguetón, trap y rap son los que sobresalen. Sin embargo, hay uno en particular muy característico del país que también se está volviendo muy ‘mainstream’ y es la cumbia villera.

La aparición de este sonido se remonta a Buenos Aires en el 2000, cuando un grupo de DJ que se dedicaban a poner la música en distintos bares y discotecas de la ciudad, agarraban la base de la cumbia y la mezclaban con distintos samples de canciones de reguetón de la época. En un bar en particular llamado Rescate Bailable, es donde empezó este fenómeno y los remixes que se escuchaban ahí se podían luego descargar en distintas páginas webs. Todos los nombres de las canciones al inicio llevaban las letras RKT, la abreviatura de este lugar que en 2012 cerró y fue la razón por la que el movimiento vivió una pausa de alrededor de siete años. En 2020, el nombre L-Gante irrumpió en la industria local y medios de comunicación argentinos al lanzar el tema L-Gante RKT.

Con esta canción, le enseñó al mundo de qué se trata este género y que, además, había regresado para quedarse. Y esto no es todo, logró colarse en los primeros puestos de los charts musicales más relevantes del país.

El rescate de la cumbia villera actual continúa con la misma lógica de sus inicios: música hecha por y para los barrios marginales de Argentina. Y aunque existe una disputa de dónde empezó, pues algunos afirman que fue en México, la realidad es que son los exponentes albicelestes quienes la han llevado a que se escuche a nivel mundial.

L-Gante, el mayor exponente

En la BZRP Music Sessions #38 de Bizarrap y L-Gante, lanzada en marzo del 2021, salta el talento para el fraseo y pegue que tiene con el público. Actualmente tiene más de 324 millones de reproducciones en Youtube y en Spotify es de las canciones más populares publicadas por el productor. También alcanzó el primer lugar de la lista argentina de Billboard. Un éxito por donde se mire. La participación de L-Gante en esta sesión fue muy importante, ya que constató lo que se venía viendo años anteriores: la cumbia villera se escucharía fuera de Argentina. El cantante nunca ha escondido de dónde viene, de las villas de los barrios más populares y humildes de su país, y siempre lo tiene presente. Vale pasearse por su repertorio para darse cuenta. “Yo soy cumbiero, no hay forma de darle la vuelta. Acá en Argentina, un pensamiento que tenía yo, era qué tan difícil es hacer un estilo propio que solo sea de acá. Siempre me pareció que imitaban las culturas extranjeras. Yo insistí en que quería mezclar, que el reguetón suene como la cumbia. Y lo logré”, dijo en una entrevista que ofreció para el programa de Youtube Caja Negra de Filo News, que actualmente suma más de 6 millones de visualizaciones.

Juzgar a alguien por su físico es algo que se puede decir que naturalmente hacen las personas, y no por eso está bien. A L-Gante le ha pasado mucho y solo basta con revisar los comentarios de algunos usuarios que han dejado en el video. “Te juzgué mal por tus letras, pero escucharte hablar me infló el corazón. Te admiro mucho, nunca pierdas esa humildad y deseo con el corazón que tengas muchos éxitos”, escribió uno, mientras otros lograron conectar con todo lo que contó. “Se me hace muy querible este pibe, transparente y sincero y muy inteligente. Un cachetazo para los que piensan que las personas de los barrios humildes no sirven para nada”, dijo otro cibernauta. Y hasta disculpas le pidieron: “Yo decía cualquier cosa de este chico, retiro todo lo dicho y es una increíble persona”, escribieron. Está claro que algo ha de tener para alcanzar esos números. Su popularidad ha ido en aumento y ha logrado eliminar barreras musicales al colaborar con artistas totalmente distintos a lo que él hace como Tini, Rusherking, Emilia y Sebastián Yatra, y así expandir la cumbia villera hacia la mirada internacional.

La Joaqui, representando a las mujeres

En Argentina es un boom y su nombre está siendo cada vez más conocido en otros países de habla hispana. Sus canciones están marcadas por los sonidos urbanos que combina la cumbia villera, reguetón y trap. La Joaqui se ha convertido en una de las pocas artistas femeninas del género, hecho que hace que tenga más ventaja.

Con 28 años, ella lo ha dicho: “Logré salir del barrio, deconstruirme y reconstruirme como mujer y como artista”. Algo que tienen en común los artistas de este género es que ninguno ha crecido en una posición privilegiada social ni económica. Por eso su estética, en específico la forma en la que se visten, la mantienen intacta y es de las características que más aprecian la gente que vive o vivió igual que ellos. Actualmente suma más de 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, y artistas como Tini y Cazzu han querido colaborar con ella.

Otro dato que demuestra la globalización de la cumbia villera es que para la canción M.A Remix originalmente interpretada por BM, otro artista del género, se sumó ella junto a Callejero Fino y Lola Índigo. La participación de esta última es muy importante ya que, al ser española, se demuestra que este sonido sí se está escuchando y gustando fuera de Argentina.