El mes de junio se llenó de sorpresas para las cantantes Mar Rendón y Luisa Vox. Hace tan solo un par de semanas estaban en plena promoción de sus sencillos y sus carreras de solistas, pero la oportunidad que abrió Eugenio Derbez les cambió un poco los planes.

Mar, desde Guayaquil; y Luisa, desde Los Ángeles, recibieron la noticia de que fueron escogidas en el concurso digital 'Hijos AdopTikToks 2'. Esta iniciativa de promoción artística, por parte del actor mexicano, impulsará la carrera de las dos jóvenes.

¿En qué consiste el premio de 'Hijos AdopTikToks 2'?

Las dos ganadoras cantarán ante un público de 65 mil personas en el festival Machaca. Este se llevará a cabo el sábado 24 de junio en Monterrey, Nuevo León. Allí, en un cartel de 35 artistas de talla internacional, las jóvenes podrán presentar sus sencillos.

Según indicó Mar Rendón para EXPRESIONES, presentará ante el público mexicano 4 canciones. Lo que equivale a una participación de 15 minutos. En este tipo de eventos todos los actos están cronometrados para que cada participante tenga su respectiva participación sin contratiempos. 'Déjame ir', 'Laura no está' y 'Te arde', serán infaltables. La sorpresa estará en su cuarta canción. Por el momento no puede revelar más detalles, mientras que llevará su nuevo look castaño a tierras mexicanas.

Por su parte, la artista originaria de Monterrey pero radicada en Los Ángeles, Luisa Vox, tiene que hacerse un espacio en su agenda ya que acaba de iniciar una gira por su país. El 22 de junio estará en su ciudad natal inaugurando este nuevo espectáculo en el foro Tims. Allí promete estrenar nuevas canciones. 'Amor mentolado' y 'Cómo sería' son sus temas insignia.

Para las dos triunfadoras hay otro premio. Ellas tendrán la oportunidad de componer y grabar un tema con Jesse Huerta, de Jesse & Joy. Mar, explicó que ser un hijo de 'Adoptiktok' también significa un "contrato de representación por parte del equipo de Derbez para quienes ganamos esta campaña".

Helian Evans, el cantante oficial del festival Machaca

Mar no será la única ecuatoriana en el evento musical veraniego. El ibarreño Helian Evans forma parte del cartel oficial y comparte créditos con grandes artistas como Korn, Nelly Furtado, Florida y Westlife. Machaca es un festival que mezcla varios géneros pero este año está centrado en el pop-rock. Magneto, Sentidos Opuestos, Porter, JNS, Caloncho, Marcao Mares, Sech y Alicia Villareal son algunos de los otros participantes.

Helian tocará 7 canciones. En esta nueva etapa retomó sus orígenes en el pop-punk, tras una etapa en la que experimentó con la música urbana. Por eso tendrá el cover viral de Bad Bunny de Ojitos Lindos, lleno de guitarras eléctricas y música de garaje. También una sorpresa con un integrante de la banda mexicana Pxndx.

El cantautor tiene una colaboración con Luisa Vox llamada Ven y dime.

Helian, que lleva radicado en México cerca de tres años, se ha apoyado en sus redes sociales para crecer en su camino musical. Hace un mes él y Mar Rendón finalmente se conocieron en México. La guayaquileña espera encontrarse por los camerinos del Machaca 2023.