‘A orillas de un relato’, la obra que deshilvana el naufragio de vivir

¿Se ha preguntado cómo sería participar en un reality? Que el azar lo lance a usted y a otros desconocidos a un serie de extrañas circunstancias desde donde se analizará y estudiará su comportamiento?

Pues en ‘A orillas de un relato’, la obra más reciente de la escritora y docente Carolina Andrade, esas son las extrañas circunstancias en las que se halla la protagonista, quien, enfrentada a un dolor innombrable y a la “rasgadura de las telas del corazón”, accede a participar en un experimento del misterioso UAPEC (Universo Apto para Estudios Científicos).

Una vez ahí, la narradora conoce a sus compañeros: el seductor Konrad, la perfecta Margaretta, el peligroso Wolfgang, la insoportable Schmetterling, el rebelde Johann y la entrañable Ifigenia, quienes comparten con ella una serie de extraños escenarios donde la vida ocurre, sin explicación o sentido, y los pone en situaciones donde se revela lo más íntimo de cada uno.

¿O es eso lo que realmente ocurre? En la obra, el personaje narra, diez años después de su sala de UAPEC, a su terapeuta esta época de su vida. Pero ¿es esta una narración fidedigna?

¿Qué motivó a la autora escribir esta novela?

”No es ninguna novedad escribir sobre no poder escribir”, reflexiona la autora en conversación con EXPRESO. “Lo que se me ocurrió, para poder hablar de esa incapacidad de escribir, fue crear a un personaje que necesitara relatar algo coherente, que no pudiera hacerlo y que eso lo percibiera el lector”.

Frente a esta incapacidad de narrar, la protagonista recrea escenas supuestamente vividas en el transcurso del reality que finalmente ahondan en un mismo tema: el dolor. Vemos en pequeñas viñetas la traición del ser amado, la enfermedad de una hermana querida, la muerte de padre, la incapacidad de comunicarse.

”El dolor, la ira, hay sentimientos muy humanos para los cuales las palabras no alcanzan. Ahí es cuando surge el arte, la danza, la música y la literatura. Me parecía que el dolor, todo dolor y el dolor que yo he experimentado, necesitaba un relato para el cual la narración lineal, la palabra cotidiana no alcanzaba”, asegura.

Andrade señala que hallar la voz narrativa de esta historia fue un reto, pues aunque tenía clara la trama, hallar cómo contarla no fue nada sencillo. “La estructura me tomó tiempo, y hallar la voz narrativa no fue difícil. Finalmente, ya en la cabeza de la protagonista, que es un poco atarantada, se le ocurre este concepto del reality como una forma de poner en palabras su dolor. Ahí, cuando finalmente surge este escenario, sentí que estaba avanzando hacia lo que quería lograr”, dice.

Una obra donde sale a relucir el humor

”El dolor, la ira; hay sentimientos muy humanos para los cuales las palabras no alcanzan. Ahí es cuando surge el arte... necesitaba un relato para el cual la narración lineal, la palabra cotidiana no alcanzaba.

Carolina Andrade, escritora

Sin embargo, pese a que la novela aborda el dolor, lo hace con humor e ironía. Conforme uno avanza por las cinco partes en las que está dividida la novela, uno se encuentra riendo a carcajadas incluso ante los momentos más incómodos que plantean sin aspavientos las inverosimilitudes que otorga el propio acto de vivir.

Frente a la abrumadora seriedad de la literatura ecuatoriana, el humor siempre es un placer refrescante, y en el caso de ‘A orillas de un relato’ lo es aun más, pues nos hace cuestionarnos nuestras propias torpezas y asimilarlas a través de la risa. Curiosamente, la autora asegura que no es una característica intencional en su literatura.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1963. Es periodista, escritora y docente de la facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha publicado los libros de relatos ‘Detrás de sí’ (1994), ‘De luto’ (1999), ‘Revista y revuelta’ (2003) y la novela ‘Frágiles’ (2010).



”Toda la vida me han hablado del humor en mis libros y realmente no lo puedo explicar. No es que voy escribiendo y considero que toca meter un gag, creo que es una forma de ver la vida”, indica.

Pero es así, entre la risa y la reflexión, que Andrade logra una impecable novela, que cautiva, engancha y asombra.

