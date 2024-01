Elaine Vilar y una novela que desmitifica lo sagrado

La literatura de Elaine Vilar Madruga llega al lector como un bombazo. Sus novelas y poemarios ofrecen al público el equivalente literario a abrir la caja de Pandora, pues de ellos, una vez abiertos, es difícil volver.

A sus 34 años, es una de las escritoras cubanas más premiadas y más prolíficas de la isla. El año pasado, su novela ‘El cielo de la selva’ se ganó un puesto en la lista de libros más recomendados del año a nivel internacional. La obra ofrece una mirada apabullante de la maternidad, abordada a través de una sociedad en la que las madres son obligadas a criar a sus propios hijos como futuro alimento, en un sacrificio hecho de sangre y locura.

Y es que Vilar no se aleja de la oscuridad en su narrativa, sino que la acepta y disfruta de meter el dedo en la llaga.

“Mis personajes buscan ser ellos mismos. A ellos no les importan las cajitas bonitas que la sociedad y el estado han construido (nos han construido) para que quepan/quepamos todos adentro, apiñados como insectos y con una sensación apabullante de solemnidad, soledad o rareza”, señaló en una entrevista.

Ahora, la autora cubana vuelve a las librerías con ‘Las cavidades’, una obra que tiene varios años escrita, pero que recién vio la luz a fines de 2023.

Portada de la novela Las Cavidades, de Elaine Vilar Madruga. Cortesía

Esta tiene como protagonista a Aricia, una mujer que está recuperándose de una cesárea y que, conforme avanzan los días, tiene la sensación de que su cuerpo ha cambiado, pero también su manera de percibir el mundo y la relación con Mauro, su esposo.

Al volverse madre esta siente que su cabeza se aleja cada vez más de su cuerpo, y pronto se da cuenta de que es parte de un linaje de mujeres de cabezas flotantes que se reúnen periódicamente desde hace varias generaciones.

Paralelamente, en su día a día, no puede evitar escudriñar minuciosamente su entorno y, a través de una serie de sensaciones nuevas, se adentra en experiencias eróticas que oscilan entre el sueño y la realidad, el pasado y el presente.

A través de la obra, la autora se sumerge en una maternidad que se aleja completamente del ideal publicitario fraguado desde la idealización.

“Me preocupa mucho la maternidad biológica, porque he visto a lo largo de mi vida que esa maternidad se ha edulcorado o se ha pretendido que sea un terreno sagrado. Y ya sabemos que, cuando ponemos un tema en el terreno de lo sagrado, es muy difícil tocarlo y bajarlo de ese estante dorado donde se ha colocado. Es incluso peligroso”, dijo a diario El País recientemente.

Yo digo que la literatura es el oficio más peligroso del mundo, porque cuando te toca desmitificar puedes caer en el terreno de los odios acérrimos de la gente. Elaine Vilar

Ese choque con lo idílico es palpable a lo largo de la novela, pues en ‘Las cavidades’, la maternidad no es un ciclo que perpetúa la especie o el linaje, sino uno que repite y refuerza los traumas y los dolores.

El género es un tema muy presente en la obra, así como lo ha sido en sus novelas previas. Pero la autora reitera que es un interés enfocado en el aprendizaje, más no en la militancia.

“Por lo general, no pienso a priori en las funciones sociales que pueda tener la literatura… Si pensara en eso, tal vez me dedicaría a géneros que no tuvieran que ver directamente con lo ficcional, que es el centro de mi creación, y ahondaría en otros términos e ideas”, asegura.

No obstante, sí se considera una escritora feminista. “El punto de inflexión creo que sucedió cuando me di cuenta de que mi cuerpo femenino era también un arma biopolítica, un cuerpo intervenido por violencias de lo cotidiano y violencias que ya nos hemos acostumbrado a reconocer y a interpretar, por desgracia, como parte de una cotidianidad”, expresó.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1989. Se licenció en Arte Teatral en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Es dramaturga, narradora y poeta. Coordinadora del Taller de Literatura Fantástica Espacio Abierto. Ha publicado las obras ‘Al límite de los olivos’, ‘La tiranía de las moscas’ y ‘El cielo de la selva’.

