Leer, un refugio contado en anécdotas

A los siete años, mientras le hacía el quite a la muerte en una cama de hospital, Mario Mendoza descubrió los libros y su potencia liberadora con un ejemplar de Cuentos de hadas franceses. Ese día, su vida cambió. Se volvió un lector entusiasta, una pasión inquebrantable que le dio un giro a su vida.

“Los libros te permiten vivir muchas vidas, ver las situaciones desde otras perspectivas y aprender tanto de ti mismo”, reflexionó el escritor colombiano durante una visita a la capital.

El escritor, conocido por obras como ‘Satanás’ y ‘Lady Masacre’, llegó a Quito a presentar la segunda edición de ‘Leer es resistir’, una obra narrativa en la que narra episodios que son un tributo a su amor por la lectura y que ha alcanzado el éxito en la región. Lea además: "María Elena Machuca: “El arte es una herramienta poderosa”

“La gran acogida que ha tenido el libro me tomó por sorpresa. Quería hablar de la lectura no desde lo académico, sino desde lo personal, desde lo íntimo. Tenía muchos deseos de escribir un libro narrativo sobre la lectura, con historias y personajes, relatos donde uno quisiera saber cómo termina la trama y que no fuera acartonado”, dice.

Y lo logra, pues a lo largo de treinta relatos, el escritor recuenta episodios de su infancia, de su época como docente y de su tiempo como gestor de talleres narrativos en los barrios más conflictivos de Bogotá, y lo hace con un humor y una enorme ternura.

La lectura de los clásicos ha castrado a muchas generaciones de jóvenes lectores. ‘El Quijote’ como lectura obligatoria a los trece años puede tener un efecto bastante negativo.

Mario Mendoza, Escritor

“Me di cuenta que nunca había escrito sobre la lectura, porque la mayoría de los libros que hay son todos teóricos y ese no es mi estilo. Entonces empecé a pensar en mis propias historias relacionadas a la lectura y a pensar en este libro de una manera más dulce, más amorosa”, dice.

La idea, agrega, empezó durante el confinamiento, cuando se vio, tal como lo hizo cuando era un niño, postrado en la cama, adolorido y triste. También puede leer: "José Villacreses, una vida marcada por la poesía"

“El encierro me pareció muy violento. Estar tantas horas encerrado, aislado, me dio durísimo porque yo vivo solo, no tengo familia, entonces era muy doloroso monologar todo el día”, recuerda.

Mientras batallaba la depresión, su madre falleció, y ese nuevo golpe amenazó con derribarlo emocionalmente, hasta que empezó a escribir. “Empecé a tomar notas, sin saber exactamente qué iba a escribir. Fue un alivio recordar”, dice.

La obra recuenta su acercamiento a la lectura, pero también deja en claro que el autor considera a los libros como herramientas para resistir a la injusticia social y a la falta de la presencia del Estado.

“¿Cómo despega una sociedad? Una sociedad no despega comprando tanques ni comprando fusiles, despega a punta de educación y cultura”, señala. Pero acepta que, en los sistemas educativos regionales se han cometido errores relacionados a la iniciación de la lectura de los niños y jóvenes.

“La lectura de los clásicos ha castrado a muchas generaciones de jóvenes lectores. ‘El Quijote’ como lectura obligatoria a los trece años puede tener un efecto bastante negativo. Se necesita siempre de alguien que nos inicie, que nos conduzca al libro con ternura y buen tacto”, señala.

En ese sentido, ‘Leer es resistir’ no ofrece una sola recomendación lectora, o un reseña literaria, pues Mendoza esperaba que el lector halle su propio camino a los libros que disfrute.

Y es que, para el autor, escribir también es resistir. “Es una forma de oponerse a este establecimiento mediocre y que nos condena al consumismo y nos convence que la meta de nuestras vidas debe ser el ascenso social”, afirma.

