Narrar el ocaso de la vida humana

“Casi titulo a la novela ‘El síndrome del miembro fantasma’, porque la imagen es así de potente, y porque las conexiones que formamos con la gente que amamos es tan fuerte que, cuando uno de ellos muere, es como si hubiésemos perdido un brazo o un pierna”, reflexionó el escritor norteamericano Paul Auster durante la presentación en Nueva York de su novela más reciente: ‘Baumgartner’.

Tras siete años de silencio, el afamado escritor vuelve a las estanterías internacionales con una obra que aborda la muerte, la pérdida y la nostalgia.

En ella, Sy Baumgartner, un filósofo y profesor septuagenario, suspendido en la encrucijada entre el viejo cascarrabias malhumorado y el sabio espiritual, lidia con el duelo de su esposa, quien falleció hace nueve años en un accidente.

Cuando fallece alguien que es crucial en tu vida, tú también mueres un poco. Una parte de ti también muere, y nunca lo superas. Aprendes a vivir con ello, pero no lo superas. Paul Auster



Su vida estuvo definida por el amor profundo y duradero que sentía hacia Anna, y la obra intercala la vida diaria de Sy con los recuerdos de la vida en común de la pareja, y con un manuscrito inédito de la mujer fallecida.

Auster ha descrito el proceso de escritura como detenerse a mirar el abismo y, a la vez, como una manera de catarsis para enfrentar su propia mortalidad.

Y es que mientras escribía la novela, la vida del autor se vio plagada de tragedias.

En 2022, su hijo Daniel fue acusado de homicidio negligente por la muerte de su bebé de diez meses. Una semana después, este falleció de una sobredosis de heroína.

Biografía del autor Nació en 1947. Es escritor, guionista y director de cine. Estudió literatura francesa, italiana e inglesa en la Universidad de Columbia. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. Entre sus obras están ‘Trilogía de Nueva York’, ‘Leviatán’ y ‘4321’.

El escritor no se ha referido públicamente al caso, pero la lucha de su hijo con la drogadicción es un tema que ha abordado en varios textos, entre ellos la novela emotiva ‘La noche del oráculo’.

Menos de un año después, el escritor empezó a padecer de fiebres repentinas. Un eventual diagnóstico mostró que tenía cáncer, enfermedad con la que batalla hasta el día de hoy.

“Vivir en la tierra del cáncer es complicado. He pasado por rigurosos tratamientos que han logrado milagros, pero que también me han provocado enormes dificultades. Lo que agradezco es que pude terminar la mayor parte de la novela antes de empezar la quimioterapia, porque he trabajado muy poco desde entonces. Considerando mi inestable situación de salud, creo que esta será mi última novela”, señaló.

La pérdida permea la novela, y también la vida de su personaje, quien inicia el relato cuando conoce a Anna. La pena de perderla es tan abrumadora que, una noche, contesta el teléfono y jura que es la voz de la mujer la que le contesta del otro lado de la línea.

Para Auster, explorar el impacto de la muerte era una tema que le interesaba, pero en el que no había tenido la ocasión de ahondar.

“Me fascina la noción de que un evento puede cambiar el transcurso de tu vida. Lo sé porque me pasó. Cuando tenía 14 años pasé las vacaciones en un campamento de verano y, una noche, un rayo alcanzó a un chico que estaba parado junto a mí, murió al instante. En ese momento me di cuenta de que la vida era totalmente aleatoria y que en cualquier momento algo fundamental podía cambiar”, recuerda.

Y si bien la muerte es una parte inevitable de la vida, el escritor quería indagar en cómo, pese a ello, puede generar situaciones inesperadas.

“Cuando fallece alguien que es crucial en tu vida tú también mueres un poco. Una parte de ti también se muere y nunca lo superas. Aprendes a vivir con ello, pero no lo superas. Es absurdo negarlo”, añade.

