Hubo necesidad la tarde del pasado lunes de remontarse a 1974 para hablar de los 19 años de creación del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC).

En ese lejano año se creó el Museo Arqueológico Etnográfico y de Arte Moderno Latinoamericano, que funcionó en un antiguo edificio de propiedad del Banco Central del Ecuador (BCE) en las calles Panamá y Roca.

Detrás de este museo estaba el historiador, arqueólogo y etnólogo Olaf Holm, quien había ido reuniendo durante sus excursiones en varios sectores de la costa ecuatoriana una importante colección de restos arqueológicos que sirvieron de base para sustentar este proyecto cultural.

“Pero los museos van transformándose, cambiando, porque la identidad cultural es muy dinámica”, dijo Hugo Calle Forrest, actual director del MAAC, durante su intervención en la ceremonia que se desarrolló este lunes en la sala de cine de esta institución.

En esta sesión conmemorativa se recordó también el paso del Museo Antropológico -así se llamó en los años 80-, por el edificio de las calles José de Antepara y 9 de Octubre. “Ahí estuvo hasta 2003, cuando pasó a las actuales instalaciones del MAAC, en el malecón, inaugurado el 31 de julio de 2004”, agregó Calle Forrest.

Así se recordaron los años previos a la última etapa del MAAC, ubicado actualmente en una infraestructura de 10.000 metros cuadrados, al pie del barrio Las Peñas, y junto al río Guayas, en la parte norte del Malecón 2000.

La ceremonia por los 19 años del MAAC se desarrolló en sala llena. Delegaciones de instituciones locales arribaron hasta el auditorio principal. Artistas que han exhibido su arte, escritores, historiadores, gestores culturales, que articulan sus trabajos en este lugar, en gran número, se dieron cita. Algunos de ellos llevando acuerdos de felicitaciones, como el de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa (ODAE), cuya directora regional es Grecia Cando Gossdenovich; al igual que el de la Asociación de Amorfineros que se hizo presente con su presidente Carlos Chiriboga.

Según el actual director del MAAC, esta institución “conserva, custodia y salvaguarda alrededor de 57.600 bienes arqueológicos, unos 3.500 bienes de arte moderno y contemporáneo de la ciudad y del país”.

No solamente el museo es hoy por hoy un repositorio de bienes patrimoniales, sino que constituye un agente social. Como dice el museólogo Mario Chagas, el museo que no sirve para la vida no sirve para nada.

Hugo Calle Forrest,

​director del MAAC