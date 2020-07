Cuarenpenas: Hecha con un celular y una buena historia

¿Qué situación de nuestra vida no ha agravado la cuarentena? Quizá ninguna, pero lo importante es tomarlo con humor. Así es el detonante de Cuarenpenas, la nueva serie digital que ya está en línea y que cuenta las situaciones sentimentales de un grupo de amigos que no se han podido ver por asunto del confinamiento.

Esta propuesta audiovisual nació de Verónica Álava, conocida en Internet como @holasoyverito. La influencer y productora televisiva cuestionó a sus seguidores sobre cómo llevaban los asuntos del corazón ahora que pasaban en casa. Y las respuestas arrojaron situaciones tan reales y divertidas que se le ocurrió unirlas en un guion. “Recibí tanta información que tenía que contarlo. Vi que era la oportunidad de hacer una serie web y yo estaba segura que si unía a un buen equipo podía lograr un gran producto”, explicó.

En esta ocasión todas los actores son reconocidos por su experiencia en redes sociales, porque es pensada para el público nativo de estas plataformas. Scarlett Córdova, Adrián Avilés, Adriana Nehme y Jorge Campozano se suman a Verito en el elenco. Haciendo una historia sencilla, pero con la experiencia de productores televisivos. Jorge Luis Pérez escribió el guion y la dirección es de Renato Piguave.

La cuarentena es real

A pesar de la situación sanitaria que se vive en la ciudad, el proyecto empezó a materializarse hace más de un mes, cuando todos los guayaquileños seguíamos en casa. Pero la tecnología fue el mejor aliado y el centro de la historia. Los hechos se producen siempre en una videollamada grupal, donde cada uno de los amigos cuenta sus penas en el amor.

El proceso de creación y filmación también está muy ligado con los recursos que los actores tienen a la mano. Su celular, una computadora y buena luz son las mejores herramientas para crear el material suficiente para que pase a edición.

Renato Piguave, el director, explica que con cada uno de los personajes tuvo que hacer un tour a la distancia por sus casas para encontrar el spot adecuado para las filmaciones. “Ellos se graban con su propio celular. La unión de las conversaciones es la magia de la edición”, comentó.

Vero, quien hace las funciones de productora, cuenta que cada semana tienen reuniones vía Zoom o Google Meet para ajustar detalles y repasar las escenas.

Como una clase de producción

En esta entrevista aseguraron que se estaban divirtiendo mucho dándole vida a sus personajes desde sus propias casas. La mayoría de los protagonistas tienen educación teatral, excepto Adriana Nehme, que es el talento más joven pero con más dedicación. Ella es reconocida por sus videos en Tik Tok y para Renato, es la “más disciplinada” del grupo. “Es que imagínate. Tener a Scarlett, Jorge, Adrián y a mí en una reunión de Zoom que es casi una clase de grabación. Nadie para de hablar. Somos pura energía”, dice entre risas. El director destaca que son muy buenos aprendiendo los diálogos y que gracias a ellos aprendió el lenguaje audiovisual de Internet. “Yo vengo de hacer muchos años televisión. Hay diferencias en cómo se presentan los productos”.

Más de la serie

Esta primera temporada se estrenó ayer en la noche por YouTube. Cuenta con solo 5 personajes, pero que promete tener invitados, que también sean conocidos en redes sociales, para tengan una participación especial. “Todas las historias detrás de los personajes ficticios son reales, basadas en las penas de amor de los seguidores de los chicos”. Por ahora tiene preparado presentar diez capítulos y ven viable una segunda temporada según la respuesta de los fans.

Este estreno del 1 julio fue un adelanto, explican sus realizadores. “Pusimos un concurso. Si llegábamos a los mil suscriptores en YouTube adelantábamos el lanzamiento”. Ahora tienen 1.300 personas conectadas y casi 9 mil visualizaciones en su primer tráiler.

Adriana Nehme es Rita

Ama los videojuegos y el anime. Es la geek del grupo. Sus penas se dan por sus inseguridades en el amor.

Scarlett Córdova es Milena

Cree tanto en el amor que se vuelve una persona tóxica. Tiene novio, pero desconfía mucho de él.

Adrián Avilés es Gabo

Le cae bien a todos por ser muy positivo y alegre. Parece que no tiene penas de amor, pero sí un secreto.

Vero Álava es Camila

Romántica empedernida. Mira la vida muy rosa siempre, aunque tampoco se deja pisotear. Sufre de crisis existenciales.

Jorge Campoverde es Juanse

Un galán y conquistador. Se compromete poco y si las cosas van muy serias, no se da la oportunidad. Aún no supera a su ex.