Yilda Banchón alcanzando la fama con Tik Tok

Yilda Banchón tiene 18 años y pasa en el celular muchas horas al día. Quien no la conoce podría pensar que es un pasatiempo, pero su exposición en redes sociales es su vitrina al mundo.

Cantante, actriz y modelo, la guayaquileña tiene carisma de sobra y sus miles de seguidores están enganchados con cada movimiento que hace. Cada minuto que pasa logra decenas de followers, que la hacen cada vez más destacada en Tik Tok, así como también en Instagram y YouTube. Nos reveló que en dos días había conseguido 17 mil personas nuevas entre sus fans.

En Instagram también comparte su día a día. MIGUEL CANALES // EXPRESO

Esto no es una casualidad, es trabajo diario y mucho talento. Yilda se ha dado a conocer en el mundo artístico desde que tiene 8 años, cuando participó en Pequeños Gigantes, programa que era presentado por la peruana Yuly Maiocchi. La música es su principal motor, pero en el camino las cosas la han llevado a explotar todos sus estilos artísticos. “El mundo de la música es más complicado, pero es mi principal motor”, explicó la pelinegra, que ahora es una estrella de las redes.

Yilda Banchón estrena la cuenta de Tik Tok de EXPRESO Leer más

Por eso EXPRESIONES la invitó a tomarse el recién estrenado perfil de Tik Tok oficial de EXPRESO. Allí, además de mostrar un backstage de esta sesión de fotos, da tips de cómo entender esta plataforma que ha logrado más de 1.500 millones de descargas en las tiendas oficiales de Apple y Android.

¿Qué es Tik Tok?

Es un aplicativo móvil que funciona como una red social en la que se permite compartir videos cortos con muchos efectos y máscaras. Además de estos filtros especiales y originales ediciones se les agrega música disponible en su catálogo. Sus creadores de contenido están interesados básicamente en la comedia, pero hay gran variedad de temas a tratar.

Entre buena y mala

“No les gusta que haga de mala. La gente no me ve así y las niñas que se me acercan quieren que sea dulce”, explicó la actriz cuando en algún punto de Calle Amores tuvo una participación rebelde.

En la reciente producción de TC Televisión tuvo su primer protagónico y llegó a un público masivo que la llamaba Cindy, como su personaje, cuando la veían por la ciudad. De este seriado admitió que consiguió “una segunda familia”. Dora West y Christian Maquilón -sus padres ficticios- siguen siendo muy cercanos. “A ellos les enseñé a usar Tik Tok. No sabían qué era. Dora sí se creó una cuenta, pero la usa poco”.

Su personaje fue muy querido y lo aprecia aunque dice que le sorprendió cuando ya no podía salir sin ser reconocida. “Estuve de vacaciones en Galápagos con mi familia y los niños me rodearon para pedirme fotos. Pensé que como había más turistas quizá no pasaría”.

Sus inicios en la red

Antes de llamarse Tik Tok, la red social era conocida como Music.ly, tenía similares características a las actuales, pero tenía un público centrado en Norteamérica. Yilda tenía cuenta ahí desde 2013, y mantuvo regular movimiento hasta el año pasado cuando comenzó a subir videos especiales.

TikTok se sube al tren del 'modo oscuro' Leer más

En el perfil de Yilda el primer video data del 2015, cuando aún estaba en el colegio y mostraba la espontaneidad con sus amigas. También hay un clip dedicado a su fiesta de quince años.

Hasta el cierre de esta edición, contaba con 135 clips, 922 mil seguidores y más de 11 millones de likes, convirtiéndola en una de las guayaquileñas más seguidas en esta plataforma.