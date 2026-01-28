Cuando los conflictos entre padres e hijos se exponen

La relación entre Carolina Jaume y Rafaella Pimentel, se encuentra fracturada, así como la de otros conocidos

Dice un refrán popular que “la ropa sucia se lava en casa”. No era la primera vez que Carolina Jaume y su hija, Rafaella Pimentel, evidenciaban diferencias. Con el paso del tiempo, la relación se fue deteriorando hasta desembocar en una crisis reciente marcada por acusaciones públicas, difundidas tanto en televisión como en redes sociales.

En estos señalamientos se habló de presuntas agresiones físicas y verbales. No quedó nada para la intimidad familiar. Uno de los antecedentes claves ocurrió en 2025, en las instalaciones de TC, cuando Rafaella participaba en el reality Soy el mejor.

Madre e hija protagonizaron un conflicto que, según se conoció posteriormente, habría sido el verdadero motivo de la salida de la también hija de Xavier Pimentel de este programa. Sin embargo, en ese momento su renuncia se justificó bajo el argumento de que debía priorizar sus estudios.

Aunque lo sucedido era conocido por un círculo reducido, el tema se hizo público en los últimos días. A partir de ello, diversas personas ajenas al conflicto ‘han metido la cuchara’, entre ellas Mafer Ríos, Mayra Jaime y Mayensi.

Además, Xavier Pimentel fue salpicado por Carolina, dejándolo mal parado en medio de la controversia.

A partir de este caso, EXPRESIONES recoge otros episodios en los que la relación entre progenitores e hijos se encuentra fracturada.

Meghan y Thomas Markle



La relación entre Meghan Markle y su padre, Thomas Markle, ha sido objeto de atención mediática desde que la exactriz inició su vínculo con el príncipe Harry.

El quiebre se produjo en 2018, antes de la boda real, cuando Thomas vendió fotografías a los paparazis. El episodio derivó en un escándalo internacional y en su ausencia en la ceremonia celebrada en mayo de ese año.

Meghan Markle con su padre. Archivo

A este hecho se sumó la filtración de una carta privada escrita por ella, que su padre entregó a un tabloide británico. En el texto, la entonces actriz expresaba su malestar por su conducta. Tras este escándalo, Meghan optó por cortar el contacto y mantener silencio público sobre el conflicto, mientras priorizaba su vida familiar junto al duque de Sussex.

Por su parte, Thomas Markle ha ofrecido varias entrevistas a medios internacionales, en las que ha manifestado su deseo de reconciliación y ha lamentado no tener relación con su hija.

La tensión también se extiende al resto de la familia Markle: tanto el medio hermano, Thomas Markle Jr., como la media hermana, Samantha Markle, han expresado públicamente posiciones críticas hacia Meghan.

La reciente crisis de salud de su progenitor volvió a colocar el tema en la agenda mediática. En ese contexto, el escritor y comentarista real Hugo Vickers analizó la situación en el programa Royal Exclusive, del tabloide británico The Sun, donde planteó tres posibles razones por las que ella no habría presentado a su padre a Harry antes del matrimonio.

Según Vickers, una primera posibilidad es que Meghan se avergonzara de Thomas. La segunda, que temiera que él hubiera incurrido en alguna conducta inapropiada. La tercera apunta a que ella habría temido que este advirtiera al príncipe Harry sobre aspectos personales de la exactriz que podrían haber afectado la relación.

David, Victoria y Brooklyn Beckham



El exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham atraviesan un momento de fuerte tensión familiar, tras las severas recriminaciones de su hijo mayor, Brooklyn.

La crisis se intensificó el 19 de enero de este año, cuando el joven, de 26 años, difundió un extenso y polémico mensaje en su cuenta de Instagram. En esa publicación, acusó a sus padres de intentar boicotear su relación con la actriz y heredera Nicola Peltz, y sostuvo que dichas acciones respondían a intereses publicitarios.

Según versiones difundidas en medios internacionales, el distanciamiento entre ambas partes sería total. Brooklyn y Nicola no mantendrían comunicación directa con David y Victoria, y cualquier contacto se estaría canalizando únicamente a través de mediadores legales.

Los Beckham: padres e hijo. Archivo

En sus reclamos, Brooklyn fue especialmente crítico con su madre. La señaló por invitar a mujeres vinculadas a su pasado a eventos familiares con la intención, según él, de incomodar a su esposa.

También recordó un episodio ocurrido durante su boda, celebrada en abril de 2022. De acuerdo con su testimonio, Victoria habría protagonizado una situación incómoda durante el primer baile de los recién casados, lo que, según afirmó, arruinó el momento y lo convirtió en una de las experiencias más humillantes de su vida.

Britney y James Spears



Tras una tutela legal que controló su vida durante más de una década, Britney Spears enfrenta una situación familiar fragmentada. Mantiene un distanciamiento total de su padre y una relación muy frágil con su madre.

Jamie y Britney Spears. Archivo

La tutela fue establecida en 2008, luego de una crisis personal ampliamente difundida por los medios. Durante 13 años, Jamie Spears ejerció un control casi absoluto sobre las decisiones personales y profesionales de la artista.

En 2021, ella denunció la falta de apoyo familiar y exigió consecuencias legales para quienes participaron en la tutela. “Mi papá y cualquiera que esté involucrado en esta… deberían estar en la cárcel”, declaró durante una audiencia judicial, de acuerdo con Page Six.

El vínculo entre Britney y su progenitor permanece completamente roto y, según fuentes citadas por el mismo medio, no existe ningún tipo de comunicación. Con su madre, Lynne Spears, la relación continúa siendo delicada. Se limita a contactos esporádicos mediante llamadas o mensajes, sin planes inmediatos de un reencuentro presencial. Durante todo este proceso, el estado emocional de la artista se vio afectado.

Jennifer Aniston junto a su progenitora. Archivo

Jennifer Aniston y su madre



Jennifer Aniston dejó de comunicarse con su madre, Nancy Dow, en 1999, luego de que ella publicó sus memorias, en las que abordaba aspectos personales de su relación. El vínculo se retomó recién en 2005, tras el divorcio de la actriz con Brad Pitt.

Aniston ha explicado que la relación estuvo marcada por la exigencia y la presión en torno a la imagen física, influenciada por la carrera de su progenitora como modelo. “Yo no era la niña modelo que ella había esperado y fue algo que realmente me marcó. Esta niñita que quiere ser vista y ser amada por una progenitora que estaba muy ocupada y no le importaba tanto”, dijo la actriz en una entrevista. Dow falleció en 2016.

Opiniones

El presentador y coach Carlos Luis Andrade, quien tiene dos hijos, señala que las relaciones entre padres e hijos no están libres de conflictos. “Existen muchas razones por las que un vínculo puede deteriorarse. Es una relación compleja porque es humana: nos equivocamos, herimos y, a veces, decimos cosas que no debimos”, explica.

No obstante, comenta que, más allá de los errores, hay un lazo que permanece. “Al final de todo, hay algo que no se rompe: somos familia. En ocasiones no hace falta hablar ni dar explicaciones para recomponer una relación. Un abrazo sincero puede decir más que cualquier discurso, y darle tiempo al tiempo permite que sane lo que dolió”.

La cantante Daniela Guzmán, madre de un niño, considera que muchos conflictos entre padres e hijos se originan en la falta de comunicación. “Una mala relación nace, en muchos casos, cuando dejamos de escuchar lo que les ocurre a nuestros hijos”.

Según explica, cuando las emociones, los miedos o el dolor no son atendidos a tiempo, estos se acumulan, especialmente en contextos donde existe agresividad, un tema que califica como particularmente delicado. “La clave está en escuchar más, hablar con amor, buscar ayuda cuando sea necesario y cuidar el vínculo por encima de cualquier conflicto. Con amor, muchas situaciones pueden resolverse”.

"La exposición de los conflictos puede profundizar las heridas"

Según la psicóloga Úrsula Strenge, construir una relación positiva entre padres e hijos es un desafío permanente que no se basa en la perfección, sino en la presencia y la coherencia. Sostiene que el vínculo se fortalece a través del tiempo compartido, una escucha auténtica y la capacidad de validar las emociones del otro, incluso en contextos de desacuerdo.

Lejos del ideal de la perfección, la también presentadora indica que los hijos necesitan adultos emocionalmente disponibles, capaces de establecer límites claros desde el afecto y transmitir valores con el ejemplo cotidiano.

Esta dinámica se vuelve compleja en el caso de las familias mediáticas. La presión externa, la agenda profesional y la constante visibilidad suelen desplazar los espacios de intimidad y diálogo, elementos claves para una relación familiar saludable. Los conflictos, advierte, no siempre se manifiestan a través de grandes rupturas. En muchos casos, el deterioro del vínculo se produce de forma silenciosa, tras pequeñas crisis y desconexiones acumuladas con el tiempo.

A ello se suma, en el ámbito mediático, la exposición pública de los conflictos, lo que puede profundizar las heridas si no se manejan con cuidado.

