Salvo Basile: El actor de 'Café con aroma de mujer', fallece de cáncer

El actor italiano se enamoró de Cartagena, donde falleció a los 85 años

Salvo Basile, actor y empresario italiano que se consolidó como una figura recordada de la televisión y el cine colombiano, falleció en Cartagena, ciudad en la que residía desde hace varios años. Tenía 85 años.

Tras conocerse la noticia, se confirmó que desde hace meses enfrentaba una enfermedad oncológica. El diagnóstico principal fue cáncer de estómago, condición que deterioró progresivamente su estado de salud, redujo su actividad cotidiana y lo mantuvo bajo supervisión médica constante. De manera extraoficial, también se mencionaron afecciones cardíacas que habrían agravado su cuadro clínico en las semanas previas a su muerte.

Trabajó con Margarita Rosa de Francisco

Nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, Basile desarrolló una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, tanto en producciones internacionales como colombianas. Su llegada a Cartagena, en noviembre de 1968, marcó un punto decisivo en su vida personal y profesional, cuando se desempeñó como asistente de dirección del cineasta Gillo Pontecorvo en la película Quemada (1969), protagonizada por Marlon Brando.

Desde entonces, decidió radicarse definitivamente en la ciudad, a la que solía referirse como el lugar “donde iba a morir”.

En el ámbito teatral participó en montajes de obras clásicas y contemporáneas como La paz, de Aristófanes; El león en invierno, de James Goldman, y la comedia musical Yo, yo, ye, ye.

En televisión integró el elenco de producciones reconocidas como La mujer en el espejo, Prisioneros del amor, ¡Ay, cosita linda, mamá!, Pobre Pablo, Sofía, dame tiempo y Las noches de Luciana.

En Ecuador es recordado por sus participaciones en Café con aroma de mujer y Señora Isabel. En Café con aroma de mujer, la emblemática telenovela colombiana, interpretó a Gian Carlo, un personaje secundario dentro del elenco principal encabezado por Margarita Rosa de Francisco.

Fue gestor cultural y maestro

Su recorrido cinematográfico incluyó títulos como El mercenario, Dos misioneros y El amor en los tiempos del cólera, dirigida por Mike Newell.

Más allá de su faceta como actor, Salvo Basile fue reconocido como maestro y gestor cultural, impulsando procesos de formación artística y contribuyendo al fortalecimiento de la vida cultural de Cartagena y del departamento de Bolívar.

