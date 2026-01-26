Andrea Báez vuelve a la pantalla de Ecuavisa el 9 de febrero

La presentadora de noticias está a punto de concluir su periodo de maternidad

Andrea Báez se alista para regresar a Televistazo estelar, desde Quito, tras concluir su periodo de maternidad y tomar dos semanas de vacaciones. Su reaparición en pantalla está prevista para el 9 de febrero.

El martes 27 de enero su hijo Lucas cumple tres meses de nacido. “Estoy corriendo, feliz pero cansada. Al parecer está en un cambio de rutina en las madrugadas y, como estoy con lactancia exclusiva, es algo muy retador y demandante. Nos toca seguirle el ritmo. Continuamos con malas noches. Está gordísimo”, le contó a EXPRESIONES la periodista, entre risas.

Llegó antes de lo programado

Lucas nació antes de lo programado, el 27 de octubre. “Se me adelantó, rompí membrana. La doctora me revisó y me dijo que había entrado en labor de parto y que había que intervenir”, contó en su momento.

Trabajó hasta el 24 de octubre. El bebé vino al mundo con 6 libras y media de peso y 46 centímetros de estatura. Andrea cuenta con el apoyo de su esposo, Daniel, y de su hijo, Emilio, quien está feliz con su rol de hermano mayor. Asegura que no desea tener más bebés.

Fue reina de su ciudad natal, Portoviejo. Vive en Quito, donde se trasladó cuando surgió la oportunidad de trabajar en Ecuavisa. Ahí comparte con Juan Carlos Aizprúa.

Antes estuvo en Manavisión y Oromar Televisión.

