Cristian Castro
Cristian Castro visita Ecuador y reparte su música en un concierto especial. Guayaquil y Quito serán el punto de encuentro.Instagram: @cristiancastrooficial2025

Cristian Castro en Ecuador, un concierto con nuevas canciones y homenajes

Cristian Castro prepara nuevo disco y estrena nuevo repertorio de canciones. Guayaquil y Quito serán testigos de esta etapa

  • Verónica Cisneros

El cantautor mexicano Cristian Castro, mundialmente reconocido por éxitos como Azul, Por amarte así y Volver a amar, llega a Ecuador con su Hits Tour 2025. Pero las sorpresas no terminan ahí.

En una reciente entrevista telefónica, el artista reveló una noticia especial para sus seguidores: se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio y, como adelanto exclusivo para su fanaticada ecuatoriana, presentará su más reciente sencillo, Ya no pienso en ti.

El público será testigo de este tema que marca una nueva etapa en la carrera del intérprete, una noticia que sin duda endulzará los oídos del público ecuatoriano.

La combinación de sus clásicos inolvidables con nuevas melodías será el sello distintivo que promete este esperado concierto. Guayaquil y Quito tendrán la oportunidad de disfrutar, de primera mano, la interpretación y energía del cantante mexicano.

Detalles del concierto

La gran demanda de entradas para el concierto en Guayaquil ha llevado a la producción a buscar nuevas estrategias para atender al público, llegando a la conclusión de ampliar una nueva localidad para que más fans puedan disfrutar del show.

Saratoga en Leyendas del Rock

Jero Ramiro no vendrá a Ecuador: “No soy uno más que pasó por Saratoga”

Leer más

Cristian Castro se presentará el 17 de octubre en la Plaza de Toros de Quito y el 18 de octubre en la explanada del Centro Comercial El Dorado, en Guayaquil, donde llevará a su público a un viaje por todos sus éxitos musicales, con presentaciones de mariachis ya anunciadas y, como si fuera poco, un tributo a grandes figuras como José José y Juan Gabriel.

Como el talento ecuatoriano no pasa desapercibido, dos bandas nacionales abrirán los conciertos en ambas ciudades: TercerMundo en Quito y Tranzas en Guayaquil. Dos invitados especiales que se suman a esta noche de música, homenaje y aplausos.

"Ecuador es un país al que quiero y respeto muchísimo. Cada vez que he estado ahí, el cariño de la gente me hallenado el alma. Estoy muy emocionado de regresar y cantar para mis fans en Quito y Guayaquil. Este tour es un regalo para ellos, un viaje por mis canciones más queridas. ¡Será una noche que mi corazón no lo resistirá!", expresó el cantante. 

Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketstar365. La venta de boletos es exclusiva por ese medio con los siguientes precios:

  • Golden Box "Por Amarte Así": $250 
  • Black Box "Yo Quería": $155
  • VIP "Lloran las Rosas": $125
  • Prime "No Podrás": $5

