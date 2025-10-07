Jero Ramiro no vendrá a Ecuador: “No soy uno más que pasó por Saratoga”

El guitarrista había dejado de venir a las giras americanas. Ratifica que dejará al grupo en 2026

Sólo en España Jero Ramiro se presentaba con Saratoga. Niko del Hierro eligió a Charlie Parra para sus visitas a América y en 2026 será su remplazo.

Saratoga, la banda de heavy metal español, que se ha sumado a la hornada de nombres que se repiten al visitar escenarios ecuatorianos había anunciado una reunión de sus exintegrantes. Pero antes se resquebraja.

El lunes 6 de octubre, uno de sus fundadores, el guitarrista Jero Ramiro (de 64 años y que ha pasado por bandas como Ñu, Santa y San Telmo) emitió un comunicado frente al publicado por la banda que lidera el bajista Niko del Hierro (de 59 años, ex Barón Rojo).

La reunión, sin embargo, sigue en pie y se realizará el 10 de enero de 2026 en Madrid, junto a los vocalistas Leo Jiménez y Tete Novoa; el baterista Arnau Martí; Del Hierro y Ramiro. “Cinco titanes, primera y última vez”, dice el afiche para su ‘Live Las Ventas’, que da a entender que la reunión no se replicará en Latinoamérica.

A Ecuador, Jero Ramiro había dejado de venir en fechas últimas, al igual que a la región. Tampoco integraba el grupo en su debut quiteño, en 2007, durante el concierto de la banda en el Ágora de la Casa de la Cultura.

Su actual remplazo desde las giras americanas será definitivo desde el próximo año, a decir del resto de Saratoga: “queremos anunciar con mucha ilusión que Charlie Parra se incorpora como guitarrista oficial”, publicaron.

Del Hierro y Ramiro fundaron la banda en 1992, y el guitarrista estuvo fuera de la formación entre 2006 hasta su regreso, en 2014.

Las visitas de Saratoga hace un año

El 10 de octubre de 2024, el cuarteto madrileño se presentó en el Parque Ciudad Blanca, de Ibarra, ante más de cinco mil personas. A día seguido estuvieron en el Teatro Casa de la Cultura, de Cuenca, ante casi 700 espectadores.

“La primera vez que Saratoga salió de España fue a Quito. Ecuador es un país súper especial”, había recordado en la víspera de su arribo el cantante Tete Novoa durante el programa Ruta del Rock que conduce Gabu Llinás. “La música es algo muy difícil, pero siempre estamos al pie del cañón”, sostuvo Novoa en lo que fue la antesala a la gira ‘El Clan de los Lobos’ que los llevó a Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina y México el año pasado.

Es el nuevo álbum el que no contará con Jero Ramiro. “Muy pronto os compartiremos más detalles sobre el nuevo disco de estudio que ya estamos grabando y sobre la gira por España y América, donde podréis vivir en directo este futuro cargado de música, fuerza y emoción”, ha comunicado el resto de la banda.

Entre los días jueves 23 y sábado 25 de octubre está previsto que visiten Guayaquil (Palacio de Cristal), Cuenca (Coliseo Jefferson Pérez) y Quito (Plaza Monumental de Toros) junto a los argentinos Rata Blanca.

La carrera de Ramiro continuará en las cuerdas y como maestro de guitarristas. En su comunicado, además, hizo un recordatorio: “yo puse el nombre de Saratoga a la banda, así como tengo la propiedad de él al 50 por ciento. No soy uno más que paso por allí. Siendo así creo que tengo el derecho de hacer uso de todo ello si llega el caso y lo considero oportuno”.

