Tomas Lindberg, la gran voz sueca del death metal, falleció de cáncer

El cantante no sobrevivió a un carcinoma adenoide quístico , a pesar de que se había sometido a una operación y radioterapia

El cantante sueco Tomas Lindberg, nacido en Gotemburgo, fue una de las voces claves del death metal melódico y de la música extrema en general.

El 15 de agosto de este 2025, la banda sueca de death metal At The Gates anunció que su vocalista, Tomas Lindberg, estaba hospitalizado desde principios de mayo, con atención especializada, debido a un quebranto en su salud por un agresivo tipo de cáncer en su boca y paladar. Y apenas un mes y un día después de dicho aviso, la agrupación informó del fallecimiento de Tomas.

En la publicación de agosto, a través de una carta el cantante les había contado a sus seguidores que en diciembre de 2023 le diagnosticaron un carcinoma adenoide quístico, por lo cual fue sometido a una cirugía en la que le extirparon gran parte del paladar, más un tratamiento de dos meses de radioterapia.

Luego vino lo que él definió como "un largo y difícil camino de recuperación", hasta que a inicios de 2025 le hallaron restos del tumor, los cuales eran inaccesibles con intervención quirúrgica o radiación, por lo que en ese momento especuló con la posibilidad de someterse a algún tipo de quimioterapia para tratar de mantener controlado el cáncer.

Sin embargo, la enfermedad resultó letal, llevándoselo la mañana de este martes 16 de septiembre, justamente un mes antes de que cumpla los 53 años de edad.

Fue una de las voces insignes del llamado sonido Gotemburgo, ciudad sueca donde surgió lo que se conoce con el nombre genérico de death metal melódico, una variante de death muy influenciada por las melodías del heavy y el thrash metal, sin perder agresividad ni velocidad, con nombres como At The Gates, su banda, junto a In Flames, Dark Tranquility, Gardenian o Dimension Zero como referentes importantes.

"Tomás, fuiste una inspiración para todos nosotros. Un verdadero amigo, compasivo y comprensivo. Siempre te recordaremos por tu generosidad y tu espíritu creativo. Te echaremos de menos eternamente", publicó At The Gates en sus redes sociales.

Además, Tomas Lindberg formó parte o colaboró con varios proyectos de música extrema, como Grotesque, Lock Up, Nightrage, The Great Deciver, The Lurkin Fear, Sign of Cain, entre otros.

Grabó las voces para el siguiente disco de At The Gates

Pese a la terrible noticia, a los fanáticos les queda el consuelo de que Tomas Lindberg alcanzó a grabar las voces para el que será el nuevo disco de At The Gates.

Como él mismo lo contó en aquella públicación de agosto pasado, "por suerte, grabamos las voces para las maquetas del nuevo álbum antes de que todo esto sucediera. La versión final de las voces, las que terminarán en el álbum, se grabaron en un solo día, principalmente en una sesión, el día antes de la operación. Para asegurarnos de tener el álbum, por así decirlo. Así que las voces se grabaron antes que el resto del álbum… un poco diferente de lo habitual, pero fue un placer haberlo hecho".

Tomas añadió que por primera vez en diez años pudo trabajar con los hermanos Jonas y Anders Björler (bajista y guitarrista de la banda) en un álbum completo. Lo calificó como una especie de regreso a las raíces y adelantó que lo considera una mezcla entre los álbumes que Slaughter of the soul (1995) y At war with reality (2014).

At The Gates no ha dado más detalles de lo que será esta nueva grabación en estudio, después de The nightmare of being (2021, publicado por Century Media), su trabajo más reciente.

