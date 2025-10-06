Expreso
Cristina Nogales
Cristina Nogales junto a Pamela Cortés y sus compañeros de la banda.Cortesía

Cristina Nogales, la hija menor de Úrsula Strenge, demuestra su talento en el canto

La joven de 14 años forma parte de la academia de Pamela Cortés y ya se presentó en público junto a una banda

Cristina Nogales Strenge, la hija menor de la presentadora de televisión Úrsula Strenge y del recordado Iván Nogales (+), ha heredado el talento artístico de su familia. Con apenas 14 años, ya estudia canto en la academia Luciérnaga, dirigida por la cantante ecuatoriana Pamela Cortés, donde perfecciona su voz y presencia escénica.

Su primera aparición pública fue durante el Día de Campo del colegio Alemán Humboldt, donde se presentó junto a la banda de la academia. Aunque recién se integró al grupo, sus maestros confiaron en ella y le dieron la oportunidad de cantar. El debut dejó ver su carisma y pasión por la música.

Amante del pop y el rock, Cristina se inspira en artistas y bandas como Queen, One Direction y Soda Stereo, reflejando una mezcla de estilos clásicos y contemporáneos. Aunque tiene claro que su corazón vibra con la música, asegura que su prioridad es culminar el colegio y luego estudiar ingeniería, demostrando madurez y equilibrio entre sus sueños artísticos y académicos.

Una familia unida por la fortaleza

Úrsula Strenge es madre de tres hijas: Camila, Ivanna y Cristina. La mayor, Camila, enfrentó en 2024 una trombosis venosa cerebral mientras residía en Quito, situación que llevó a la presentadora a acompañarla durante todo el proceso de recuperación. Tras meses de terapias, madre e hija regresaron a Guayaquil en agosto pasado.

Desde el fallecimiento de su esposo, Iván Nogales, en 2014, Úrsula se ha convertido en el pilar emocional de su familia. Cristina tenía apenas cuatro años cuando perdió a su padre, una experiencia que marcó su infancia, pero también fortaleció el lazo entre las hermanas y su madre.

Con su dulzura, disciplina y talento, Cristina empieza a escribir su propio camino, inspirada por el ejemplo de esfuerzo y resiliencia que ha caracterizado a su familia.

