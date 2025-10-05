Cezar Augusto: Su encuesta en redes sociales desata debate sobre el rol paterno

El modelo generó controversia al preguntar en Instagram si su hija debía quedarse con él, con familiares o con amigos

Cezar Augusto, modelo brasileño y ex pareja de la presentadora Virginia Limongi, quiere pasar más tiempo con su hija, Virginia María, tras la reciente separación. Mientras la ex Miss Ecuador ya se encuentra en Colombia por la nueva temporada de Master Chef Celebrity, él encendió las redes con una publicación.

En su Instagram lanzó una encuesta: “Si la madre se va de viaje, ¿la niña con quién debería quedarse?”, ofreciendo tres opciones: familiares, amigos o papá.

Ella, por su parte, está enfocada en su trabajo. Al principio las grabaciones son de un programa por día, pero pronto se duplican, lo que la mantendrá muy ocupada. Por ello, su hija ha quedado al cuidado de su familia en Ecuador.

Las opiniones en redes se dividieron: unos criticaron el gesto de Cezar, mientras otros apoyaron su posición, señalando que el rol de padre también conlleva derechos y responsabilidades. Lo cierto es que, legalmente, cualquier menor que salga del país necesita la autorización de ambos progenitores. Este tema no se resolverá con encuestas de Instagram.

Los problemas de pareja

La pareja se conoció en Filipinas, en un bar. Cezar Augusto, participante de Soy el mejor, durante una emisión del reality de baile de TC, expresó. “No estamos juntos hace un tiempo. Nuestra relación se acabó, no hubo una tercera persona. Vamos a seguir adelante por nuestra hija, Virginia María”.

No es la primera vez que se daban estas crisis, pero esta fue la definitiva. La presentadora comenta que no guarda resentimientos: "Eso sería invertir mi energía en algo que no me traerá nada, ni alegría ni paz ni dinero. Si algo no va conmigo lo corto, no me verán hablando mal".

