Coronavirus | 'La Flaca' Guerrero: "Vivo con lo estrictamente necesario"

A María Teresa 'La Flaca' Guerrero le preocupa el avance del coronavirus. Y es que su familia reside en Guayaquil, la ciudad más golpeada por el virus en Ecuador; sin embargo, vivir con lo estrictamente necesario debido a la cuarentena no le afecta.

La deportista y expresentadora de televisión, quien reside en Estados Unidos, se considera una mujer descomplicada que decidió llevar un estilo de vida minimalista, en el que solo están su bicicleta, dos maletas, su perro Pinchi y su esposo, el estadounidense Danny Glick.

“Hace 5 años no compro nada, sino lo que realmente necesito. Sin muchas cosas: es más fácil vivir así. Yo misma me pinto el pelo, limpio, cocino, lavo. No tengo empleada, todo lo hacemos mi esposo y yo”, indicó 'La Flaca' cuyos proyectos publicitarios en Ecuador, como imagen de varias marcas, quedaron en pausa por la emergencia sanitaria en el país.

Guerrero indicó que no viajará hasta que esté disponible una vacuna contra el Covid-19, ya que no quiere arriesgarse al contagio.

“Viajaba a Ecuador pasando uno o dos meses; ahora tendremos que esperar. No voy a arriesgar a mi familia, pero tampoco me voy a desconectar de mi país”, aseguró.

Días atrás, Guerrero subió a su cuenta de Instagram imágenes de su mudanza desde Dallas a California, a un sitio lleno de naturaleza donde habitan animales silvestres.

“Vivo pasando San Francisco. Estoy en Marine County porque a mi esposo lo cambiaron de estado. Yo feliz porque es un lugar tranquilo", contó sobre su cambio de hogar.

"Vivo en la montaña. ¡El patio de la casa es la montaña! Me levanto y veo los venados. El otro día tuve dos pavos silvestres como perros, aquí los cuidan mucho”, agregó con entusiasmo.

Antes de mudarse estuvo tres años en Texas; dos, en Washington D.C.; otro, en Dallas. “Nos vamos a quedar aquí en California”, advirtió la expresentadora ecuatoriana.