COVID-19: Así vive María Teresa Guerrero la cuarentena en Dallas

La expresentadora de TV y deportista María Teresa Guerrero se encuentra en Dallas, EE.UU., pasando la cuarentena, mientras su pareja, Danny Glick, está en California, uno de los estados más afectados por el COVID-19 en ese país.

Su única compañía es su perro, Pinchi, que hace más de una semana se enfermó con pancreatitis y la puso a correr; pero ya se está recuperando. “Es un sobreviviente viajero. Lo recogí de la basura por Ancón. Vivió en Guayaquil y luego en Dallas. Siempre ha estado en esta ciudad”, cuenta sobre el can.

'El Cholo' le dio tremendo susto a María Teresa Guerrero Leer más

Tiene previsto mudarse a California cuando termine la crisis del coronavirus. “Estuvimos viviendo en Dallas un buen tiempo. Mi esposo trabajaba en el Departamento de Estado. Por ello nos movemos tanto: Ecuador, Dallas y Washington", comenta La Flaca Guerrero.

"Ahora labora en otro departamento del Gobierno de Estados Unidos. Como él tenía que trabajar de inmediato en California, yo me quedé vendiendo la casa, alquilé una vivienda pequeña mientras hacía los trámites. Cuando los hice pasó lo de la pandemia y los planes cambiaron”, agrega la expresentadora de Ecuavisa.

Con su mascota Pinchi cortesía

Coronavirus: Ejercicios a domicilio con Expreso Leer más

Después de Nueva York, “California es el segundo estado más afectado con esa enfermedad en este país. Danny está en cuarentena allá y yo en Dallas. Ojalá en abril pueda volar y venga a esta ciudad para irnos manejando mi carro”, añade y, desde la distancia, lamenta que Guayas sea la provincia con más contagiados de Ecuador.

Le da pena estar sola con su perro enfermo, sin su familia y sin su esposo. “A todos nos agarró desprevenidos, ahora entreno en casa, tengo mi bicicleta. Hasta hace poco nos permitían salir, mientras guardemos la distancia, pero ya no. Antes leía, pero no como ahora. Me he propuesto leer más, un hábito que quiero retomar. En esta cuarentena he aprendido a estar conmigo misma”.

Gabriela Pazmiño Yépez: "Mis hijos se han recuperado más rápido" Leer más

El Gringo —como llama a su esposo— celebró el viernes su cumpleaños número 46 lejos; pero eso no fue impedimento para que ella le envíe cariñosos mensajes. “Feliz cumpleaños al hombre que admiro con toda la fuerza de mi ser. Ahora separados por esta cuarentena, pero unidos por el amor. Contando los días para abrazarte cuando la tormenta termine”.

En California, Guerrero seguirá practicando deportes y motivando a la gente para que también lo haga.

Coronavirus: La meditación y el yoga te ayudan a sobrevivir a la cuarentena Leer más

“Tengo la marca deportiva y la línea (TSX Flaca Guerrero) lleva mi nombre. Soy una deportista real. Hago triatlón (natación, ciclismo y carrera a pie) hace más de 9 años, las marcas me auspician y las tengo en mi traje de competencia. Cancelaron una carrera en Texas, la movieron a otra fecha; en julio, en Ecuador, se desarrollará el Ironman y el mundial en noviembre en Nueva Zelanda. California es un paraíso para entrenar por el clima y hay muchos lugares maravillosos”.

María Teresa Guerrero fue invitada a los premios de la revista Ekos en Ecuador, pero el viaje se aplazó a causa de la pandemia.