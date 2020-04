El actor ecuatoriano Danilo Carrera vive en México y por ello se mantiene alerta, ya que su familia se encuentra en Guayaquil, una ciudad muy afectada por el coronavirus. La revista TVyNovelas conversó con el protagonista de 'Vencer el miedo', que se vio en Ecuador por el Canal de las estrellas (por la señal internacional).

Denisse Molina: "Estuve a punto de dejar el canal" Leer más

“Estoy muy triste, es lamentable que la urbe más bonita del mundo -para mí- esté pasando por un momento y unas horas tan oscuras. Nunca en Ecuador hemos tenido problemas de esta naturaleza, solo un terremoto ocurrido en 2016 y, como siempre, no estuvimos preparados para enfrentar estas emergencias”.

Añade que ahora “Guayaquil es la ciudad con más infectados en América Latina y la gente se está muriendo en las calles. No solo tiene que ver el papel de los políticos, sino que la población tampoco tomó las precauciones. Todos mis familiares viven allá, mi papá, mamá, hermanos, abuelita, tíos y primos”.

Agradece a Dios que ellos están bien, pero le cuentan que la situación es muy fea, “que sigue habiendo todavía gente que sale a las calles. Ellos están encerrados desde hace tres semanas”.

Confiesa sentirse preocupado porque “no sé qué tanto puedan aguantar los centros comerciales, los distribuidores de alimentos por los saqueos. Esperemos que no llegue el punto en el que se incremente la crisis por la comida o que haya más inseguridad de la que ya hay.

Coronavirus en Ecuador: ¿A quién quieren ver cuando la cuarentena termine? Leer más

A diario estoy en contacto con mis familiares, vía WhatsApp. Hablamos mucho en las noches; gracias a Dios contamos ahora con vías de comunicación para estar conectados”.

Danilo considera que en la cuarentena lo más importante es estar encerrado. “Sé que mucha gente no puede, que debe salir a trabajar porque vive del día a día. Pero los que tenemos la bendición de Dios de poder quedarnos en casa debemos hacerlo, comiendo bien, durmiendo, manteniendo el cuerpo y la mente sana. Tenemos Internet y hay miles de videos en YouTube, podemos ejercitarnos, leer".

Agrega que no ha llegado a momentos de pánico, "no creo que llegue. Ahorita estoy con muchísimas cosas, estoy escribiendo mi libro, espero terminarlo antes de la cuarentena. Es una historia romántica, que gira alrededor de un actor famoso que tiene un romance muy especial”.

Fiorella Solines: "Esta enfermedad nos ha cambiado" Leer más

Según Danilo, es “el momento de ponerse la mano en el corazón y entender que todo el mundo está parado. La economía mundial está detenida por un tiempo, quizá unos meses. Por ejemplo yo, con respecto a los departamentos que tengo en Estados Unidos, le dije a los inquilinos que si no tenían trabajo, no les estaban pagando, que no se preocuparan, que pagaran lo que pudieran y el resto lo íbamos prorrateando. Si tenemos un empleado hay que ayudarlo, si tenemos que cobrar una renta, esperemos un poco, debemos ayudar como podamos”.

Danilo Carrera mantiene conversaciones con su mánager para ver qué pueden hacer. “Cuando hubo el terremoto hicimos una movilización de la mano de Univisión y gente en Miami que prestó sus hangares y sus contenedores para poder enviar ayuda a Ecuador”.