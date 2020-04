"Marzo cambió mi vida y la de muchos también. Cuando ese mes empezaba estuve cubriendo la Semana de la Moda en París, un gran sueño, para un proyecto al que le he puesto la vida entera. Salí del canal Hola TV para hacerlo realidad, además esta idea se la verá en TV", dice la comunicadora Fiorella Solines.

Jamás se imaginó lo que estaba por venir. "Entonces me levantaba muy temprano. En un solo mes estuve en varias partes de Europa, adelanté mi regreso a Miami, donde ahora vivo porque el coronavirus ya estaba afectando a muchos", añadió.

Ella decidió volver a su tierra Ecuador para estar con sus familiares. "Nunca imaginé que estar privada de la libertad iba a ser la única manera de cuidarme y cuidar a los demás. Pienso en la fragilidad del ser humano. No sé si adquirí la enfermedad, nunca presenté síntomas. En Miami me quedé en casa. Desde que llegué a Guayaquil no he salido".

Cuando era parte de Hola TV cortesía

Aprovecha el tiempo para hacer unos cursos online y compartir con su esposo (Felipe). "Estoy terminando una certificación de moda. Me parece mentira que como país estemos viviendo algo así. Estoy segura que esta enfermedad nos ha cambiado. Me quedo con lo bueno de la vida, lo bueno del ser humano, con el anhelo de juntarme con los míos, me quedo con los sueños".

La expresentadora de Ecuavisa y Teleamazonas asegura que "la fe es nuestra mejor herramienta para cualquier mala situación".

Con su esposo Felipe. cortesía

Renunció a Hola TV en enero para dedicarse al proyecto 'Girls O’Clock'. "Estoy grabando un programa de televisión en México, que cubrirá las Semanas de la Moda más importantes. Luego que se estrene, irá a las plataformas digitales, esa es la idea. Un espacio de 30 minutos que se emitirá una vez por semana. Lo hago con la comunicadora colombiana Lina Polania, a quien conocí en Hola hace años", manifestó en ese entonces.