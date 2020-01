Fiorella le dijo adiós a Hola TV

Fiorella Solines, expresentadora de Ecuavisa y Teleamazonas, se despidió de Hola TV en donde trabajó casi 5 años en Miami. La reciente ocasión que la vimos fue en la cobertura de los Premios Platino del Cine Iberoamericano en Playa del Carmen, Riviera Maya, México.

Parte de lo expresado al marcharse fue lo siguiente: "Con mucha nostalgia digo adiós a este canal que me abrió las puertas hace poco menos de 5 años, cuando terminaba mi maestría y no sabía si cumpliría mi sueño de trabajar en la TV. de EE.UU. Honestamente en Hola, logré mucho más que eso. A todas las personas que lo conforman o fueron parte de esa empresa, gracias. Ha sido una aventura fascinante compartir con todos. Como profesional me llevo las experiencias más enriquecedoras y como persona los momentos más emotivos. Y es que al convivir por tantas horas del día a día, inevitablemente nos convertíamos en una pequeña familia".

Fiorella contrajo matrimonio con Felipe Zúñiga en septiembre pasado en Guayaquil. La boda se celebró el 21 de ese mes. Algunos compañeros del canal compartieron con ella esa ocasión tan especial.