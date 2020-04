Coronavirus en Ecuador: ¿A quién quieren ver cuando la cuarentena termine?

Cuando la cuarentena termine, seguramente habrá gente a la que querrán ver, abrazar y saludar. Los talentos locales no son la excepción. El presentador Carlos Luis Andrade confesó que los primeros con los que desea compartir son sus padres Luis Andrade y Doris Espinoza de Andrade, quienes viven en Manabí, y con su hermano Luis Argemiro Andrade. EXPRESIONES conversó con algunos. Ahí sus emotivas opiniones.

Renata Matamoros, comunicadora

Luis Enrique Matamoros y Amy Miranda. cortesía

"Lo que quiero es abrazar a mi padre, Luis Enrique Matamoros y ver a mi hija Amy Miranda. Ella reside en Kansas, EE. UU., y él por su edad vive solo en Guayaquil, tiene 76 años”.

Dora West, presentadora

“A los primeros que quiero ver son a mi papá, Wacho West; a mi hermano, Richard; a mi cuñada, Katiuska Rocafuerte y a mis sobrinas Génesis, Fiama y Silvia. A toda mi familia, amigos y a la vecina de la esquina con la que nunca he hablado, es más ni la conozco. Definitivamente si no superamos esta pesadilla siendo más humanos, no hemos aprendido nada”.

La Suka, reportera

La familia de La Suka, reportera de farándula de TC. cortesía

“Quisiera irme a Ambato a ver a mi familia (Geoconda Espinoza, Álex , Josué Fernando y Carlos Sánchez). Sé que son tiempos difíciles y por ello considero que lo más importante que se tiene en la vida son los seres queridos”.

Karla González, diseñadora

“A mi familia la puedo ver por videollamada a diario, obviamente quisiera abrazarlos; pero a mis colaboradores los extraño demasiado. Cuento los días para volver a verlos y seguir trabajando. Los recibiré con tortas y bocaditos. Será una sorpresa para ellos”.

Cinthya Naveda, presentadora

“Quiero ver a mi familia y a todos felices con los suyos. Así como una Navidad eterna. Tengo ganas de irme a Manabí. Espero que regresemos renovados a nuestras actividades con ganas y creatividad para salir de la crisis”.