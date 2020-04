Desde hace 16 años, Denisse Molina (40) labora en Ecuavisa. Ahora es una de las encargadas de informar sobre la pandemia de coronavirus que atraviesa el mundo y el país.

“Estuve a punto de dejar el canal”, confiesa. “Durante una semana a diario fallecía alguna persona muy cercana a mí en Guayaquil. Tenemos a un familiar hospitalizado intubado muy grave y dos amigos de mi edad en terapia intensiva”, cuenta la reportera y presentadora que vive hace 7 años en la capital de la República.

“A eso se sumó el deceso de nuestro coordinador de noticias de Guayaquil, Víctor Hugo Peña, con quien había hablado dos días antes, además el dolor por la partida de mi exjefe Ángel Sánchez, quien ayudó a formar mi carrera periodística, era mi amigo. Estaba devastada. No dejaba de llorar, en ese momento recibí la llamada de mi mamá, Mariana, llorando desconsoladamente, suplicándome que renuncie”.

De la misma manera su esposo Alexandre temía que se contagie, que contagie a sus hijos Amelia y Bruno. “Y ese era mi terror, tenía muchos sentimientos encontrados. Estaba mi familia de por medio, pero también mi vocación. El periodismo también es un servicio. Me dio una crisis nerviosa, pánico, ansiedad, nunca antes la había experimentado”.

En medio de la crisis llamó a los directivos de Ecuavisa para decir que emocionalmente no estaba bien y que no iría.

“Afortunadamente el dueño tenía el teléfono apagado. Esa noche recé mucho, le pedí a Dios que aclarara mis ideas y mi corazón. Amanecí con paz, más serena. No podía dejar mi vocación. Es como que un médico renuncie en este momento, yo elegí esta profesión porque es mi pasión. ¿Cómo me podía ir en un momento tan trascendental? No podía hacerle eso al canal, no me lo podía hacer a mí”, explica.

El equipo del Canal del Cerro se ha dividido en dos grupos para trabajar. cortesía

Ecuavisa en el Puerto Principal prácticamente cerró sus puertas una semana y “el equipo de Quito estaba comandando. Tomo todos los cuidados necesarios, incluso muchos más, tengo las manos partidas de tanto lavarme. Una hora me toma desinfectarme y entrar a casa, salgo con mi estampita del Cristo del Consuelo todos los días pidiéndole protección para los míos”.

Para Denisse fueron días muy duros emocionalmente, pero con la convicción y la satisfacción de cumplir con su trabajo. Durante esta semana estará libre. “El próximo lunes regresaré. Nos estamos turnando en dos grupos por salud emocional y para evitar contagios”, dice con la esperanza de que esta pesadilla termine pronto.