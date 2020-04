Geovanny Dupleint: "Me vuelvo loco si a mi mamá y hermano les pasa algo"

Flor María Lino y William Jaramillo, mamá y hermano de Geovanny Dupleint, están delicados de salud. El expresentador del espacio farandulero 'Vamos con todo' comentó: “A mi mami la fiebre se le sube y se le baja. Se encuentra en la habitación, se le da la medicina respectiva, una alimentación sana, tanto ella como mi hermano se hidratan, toman jugos, todos estamos pendientes”.

Además, William expresó que estaba preocupado por su mamá, “ha presentado fiebre de 39 grados y yo me canso mucho, como si hubiera subido el cerro. Ella empezó un día antes que yo, ya nos hicimos las pruebas, esta semana nos dan los resultados. Lógicamente mi hermano (Geovanny) está inquieto por nosotros”.

Durante el fin de semana corrió como pólvora la noticia de que Geovanny, expresentador de 'Faranduleros', había fallecido a causa del coronavirus y que era otra víctima de la enfermedad.

El presentador padece lupus. Archivo

“Eso fue terrible, mis tíos del campo llamaron llorando a mi hermano Walter. Me escribieron y llamaron con recelo, al inicio lo tomé como broma, pero cuando empezaron a comunicarse con parientes e incluso conmigo me sentí mal. La gente se pregunta las razones por qué a mí no me pasa nada. Hace casi un mes que no salgo del cuarto, solo al comedor. La gente es tan malvada, estamos viviendo momentos difíciles y aún así quiere hacer daño a los demás”.

Cuando era parte de la TV, él manifestó que sufre de lupus. Ahora está dedicado a los derechos humanos y durante la cuarentena se ha mantenido muy activo en las redes sociales.

“Nadie sabe lo que estoy pasando, solo de pensar que les pueda ocurrir algo me vuelvo loco. En ese momento me declaro loco.Ya no me volverían a ver, me moriría”, concluyó.

Su hermano William se ha dedicado a la organización de eventos, al mundo de la moda, como modelo y diseñador, y fue uno de los panelistas del desaparecido 'Intrusos' de RTS.