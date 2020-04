La Suka: "Me estaba cuidando, pero si Dios así lo quiso, lo acepto"

La reportera del programa 'De boca en boca', de TC, La Suka (Alejandra Sánchez) está embarazada de su segundo bebé. La llegada de un hermano o hermana para Sebastián (de 8 meses) tanto para ella como para su esposo Gastón Bustamante, es un motivo de gran felicidad.

“Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero quiero olvidarme de eso y que compartan esta felicidad conmigo. Se viene el ñaño o ñaña de Sebas, hace muy poco me enteré, ya que los achaques son y han sido muy malos, muchos días en cama con malestares, pero aquí estamos fuertes en nuestra semana 14, casi entrando a la 15", cuenta emocionada.

Todo empezó cuando la iban a operar de un cálculo "y resultó ser mi nuevo bebé, no lo creía. Me estaba cuidando y cuando me hicieron escuchar el corazón dije: ‘Dios, eres grande, si así tú lo quisiste, lo acepto’. Aquí estamos en pie de lucha dejando atrás todo lo malo de ahora porque estoy muy sensible".

Cuando nació su primogénito. Archivo

En agosto del 2019, ella se convirtió en madre por primera vez. En este segundo embarazo ha sentido mucha náuseas. Por ello estuvo en reposo. "Se me antojan los dulces".

Este nene o nena afirma que lo encargó en sus vacaciones en Cancún, México a fines de año. No estaba previsto. Todavía no sabe qué nombre le pondrá. La pareja se casó en febrero del 2019 en Punta Carnero.