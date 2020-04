Coronavirus: el aislamiento obliga a los artistas a reinventarse y unirse

Nikki Mackliff reconoce que el futuro profesional de quienes forman parte del arte y la cultura ha sido afectado por el coronavirus y que el horizonte es todavía incierto. “La forma de reinventarnos primero va a tener que nacer de uno mismo para después compartirla con los demás”.

Apuesta a lo digital y a la necesidad de ofrecer cosas distintas para que el público se sienta identificado. “De esta manera, nosotros podemos ayudar a la gente a manejar este periodo con nuestra música”, asegura.

A ella, a otros miles alrededor del mundo, le tocó poner pausa a una vida en la que los descansos y el tiempo libre era limitados. Los artistas debieron enfrentarse a una de las crisis más complicadas de su carrera, dejando a un lado las creativas que también son duras.

La industria de la música vive un parón a nivel mundial y no se sabe cuándo podrá retomar sus actividades. Por un tiempo, los intérpretes tendrán que despedirse de los conciertos masivos y encuentros con fans.

Esta situación ha sacudido sus mentes para bien, poniéndolos a prueba y buscando otros medios para que sus sueños no decaigan. ¿Qué tienen pensado? EXPRESIONES se los preguntó. Aquí tienen sus respuestas.

Ren Kai: diversificar el enfoque de la marca

“Definitivamente la situación nos ha llevado a hacer cambios. Entre esos, modificar nuestro plan anual y tratar de identificar oportunidades. De cierta forma nos ha llevado a destinar nuestro enfoque a lo digital y ver formas de diversificar el alcance de la marca que estamos creando.

Seguimos aprendiendo constantemente para ver cómo podemos mejorar en todas nuestras áreas de trabajo. Y con eso también aprovechar el internet para expandir mercados como es el asiático, empezando por China”.

Indira Granizo, el arte de pensar fuera del vaso

“Yo estudié dos licenciaturas: Comunicación Social y Música, y en este camino pude, de cierta forma, mezclar ambas carreras con la profesión de relacionista pública para festivales de música y para artistas, me encanta. Sin embargo, la música siempre va primero y es lo que quiero hacer ahora, mucho más que antes, por eso vine a Barcelona a estudiar un máster en Interpretación Musical.

La verdad sí me da un poco de temor regresar y no tener dónde tocar, como lo hacía antes de irme, pero no solo en Ecuador, es algo que pasará en todo el mundo. Esto nos obligará a pensar fuera del vaso. Conforme se vayan desbloqueando las medidas de seguridad, iremos descubriendo nuevas formas de trabajo para adaptarnos a la famosa ‘nueva normalidad’”.

Vivianna, retomar viejas pasiones

“El futuro es bastante incierto para todos ahora. Lo que sí sabemos es que vamos a estar unidos durante todo este tiempo, Música desde Caleta es una muestra de eso. Hemos hablado con otros colegas locales de que la única forma de salir es estando juntos. Creo que en todos los sectores debería ser así porque estamos en medio de una crisis, y disparando cada uno por su lado es bien complicado.

También las plataformas digitales son una fuente de ingresos, aunque no es mucho lo que se gana, pero esa es la forma en la que el público puede contribuir con nosotros. Componer durante la cuarentena es para mí una inversión a mediano/largo plazo, a pesar de que no se mueven mucho las producciones, es sembrar para después. Yo personalmente, tengo otras pasiones, entonces esta es la excusa perfecta para emprender en algo más que la música”.

Los internacionales también las ven duras

Sebastián Yatra quiere ser positivo . En la reciente entrevista que el cantante ofreció para la edición latinoamericana de la revista GQ, compartió su opinión sobre cómo se desenvolverá la industria de la música luego de la cuarentena.

“Está la dura realidad de saber que nuestro comportamiento y el modo de relacionarnos va a tener que ser diferente ahora. Nos tomará un buen tiempo regresar a lugares llenos de gente, desde bares, hasta estadios; entonces, lo que viene sí va a cambiar, por lo menos de una forma transicional, nuestro sector. Quiero ser positivo. Lo importante es no desistir y encontrar siempre la manera de seguir conectados, de estrechar el vínculo que nos une y usar toda la creatividad posible para que la música viva”, dijo.

El ‘backstage’ también importa. España, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia desde que comenzó la crisis, inició actividades artísticas, especialmente relacionadas con la música, para afrontar los problemas que están por venir.

Dejando a un lado la cara de las superestrellas, lanzaron una pequeña campaña de sensibilización, a la que llamaron #SomosMúsica, para difundir la labor de los otros importantes agentes de esta escena como son los productores, sonidistas, técnicos, discográficas, distribuidoras, mánager, autores, y otros cargos más. Aparte de incentivar al público a que no deje de escuchar música en plataformas y a comprar merchandising, dieron un mensaje de unión