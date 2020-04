Los Rolling Stones, en cuarentena también se roquea

“La vida era muy hermosa y entonces nos tuvimos que encerrar. Me siento como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma”, dice entre sus estrofas la nueva canción de la mítica banda de rock Rolling Stones. La agrupación inglesa siempre ha sido parte de la realeza de la música y mientras más años pasan en la palestra, más sabios se vuelven sus integrantes. Con casi 60 años haciendo lo que les da la gana, casi de forma literal, es imposible no tomarlos como un gran referente y más ahora en días en los que el mundo está en silencio.

Algunas civilizaciones siempre escuchan a sus adultos mayores por su gran conocimiento y experiencia, y exactamente está pasando eso ahora con los Rolling. Su especialísimo rock está sonando fuerte con su más reciente sencillo Living in a ghost town, su primera canción inédita en ocho años. El cuarteto experto en ‘pintar en negro’ y poner color a los malos días con sus psicodélicas canciones, llenas del espíritu desenfadado del rock and roll, ya venía trabajando esta canción con esencia nostálgica desde hace casi un año, pero por el confinamiento decidieron adelantar su publicación y hacer un ligero cambio en su letra.

Ahora bien, los Rolling siempre están vigentes, como hace 58 años cuando se subieron a un escenario en el Marquee Club de Londres en julio de 1962. La banda siguen encarnando la parte canalla, sucia, furiosa y sexy del género que los caracteriza y la fidelidad a su estilo nunca se ha ido. A su público le deben mucho, por eso no se bajan del escenario aunque todos tienen más de 70 años.

En este 2020 tenían contemplada una nueva gira que, a causa del coronavirus, se vio postergada y posiblemente no se llevará a cabo. No filter es el nombre de la serie de conciertos que está a la deriva. Pero la música siempre llega y queda la promesa de un nuevo álbum en el que trabajan todavía a la distancia.

Siempre a la vanguardia

❚❘ La banda surgió en una Inglaterra que todavía estaba levantándose de la Segunda Guerra Mundial y competía por un espacio en la música junto a la fiebre de los Beatles. Su estrategia para resaltar siempre fue ser desenfrenados y apegados a su estilo. Mick Jagger y Keith Richards siempre lo supieron. Si usar el pelo largo era escandaloso, ellos lo llevaban más largo. Y musicalmente siempre estuvieron un poco adelantados a su tiempo. Aunque la crítica ya ha dicho que Living in a ghost town no será una canción memorable, cabe destacar que la banda habla de un tema como el que vivimos casi con un año de antelación. La letra ya estaba lista cuando pasaron los problemas en Asia y Europa. Es pesimista y algo apocalíptica, pero real. Quizá lo que considerábamos ‘normal y rutinario’ no vuelva como lo que era. Y siempre preocupados por las buenas causas, se sumaron al concierto benéfico que Lady Gaga organizó. Los Rolling Stones ya son leyenda y hoy hay que apreciarlos más que nunca. No se sabe hasta cuándo roqueen en esta dimensión. Quizá tengan una canción lista para eso.

Sobre el videoclip

❚❘ La tecnología ha sido la mejor herramienta de los Rolling Stones para crear este nuevo videoclip. Aquí intentan dejar clara la esencia de la canción: todos estamos viviendo en pueblos fantasma. Por eso una cámara subjetiva hace tomas de varias ciudades viviendo su confinamiento con las calles absolutamente vacías, mientras que en escenas superpuestas la banda graba la canción en el estudio. Mick Jagger es la voz principal y tiene un pequeño solo de armónica, Keith Richards está en la guitarra, Charlie Watts siempre en la batería, Ronnie Wood en la otra guitarra, Darryl Jones es el bajo, mientras que Matt Clifford está a cargo de los teclados y el saxofón.

Los Stones estábamos en el estudio grabando material nuevo antes del encierro y había una canción que pensamos resonaría con los tiempos que vivimos en este momento. Hemos trabajado en ello de forma aislada. Y aquí está, se llama Living in a ghost town y espero que les guste Mick

Entonces, acortemos una larga historia. Hace más de un año hicimos esta canción en Los Ángeles como parte de un nuevo álbum, algo todavía en curso, y luego las cosas se pusieron difíciles y Mick y yo decidimos que este tema realmente necesitaba salir ahora, y aquí lo tienen. ¡Manténganse a salvo! Keith

Disfruté trabajar en esta canción. Creo que captura cierto estado de ánimo y espero que las personas que lo escuchen estén de acuerdo conmigo Charlie