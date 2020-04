Los músicos se reinventan en la crisis, darán shows a través de zoom por el Día de la madre

Las crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus también ha afectado a actores y músicos, quienes se reinventan en su arte para poder obtener algo de ingresos, aun sin tener que salir de sus hogares.

Uno de esos casos es el del músico Roy Maruri, de 40 años, quien abrió en sus redes sociales el espacio la 'Cuarenteña' donde cantó más de un mes gratis para entretener a sus seguidores. Hace un par de días, finalmente fue contratado por un grupo de chicos quienes le pidieron que animara la reunión que iban a tener desde la plataforma zoom. Los cuatro amigos pudieron interactuar y a la vez disfrutar de las baladas en la voz del músico quien siempre está acompañado de su teclado.

Luego de esa contratación vinieron cuatro más de empresas y personas particulares quienes le solicitaron un pequeño show por el Día de la madre, este domingo 10 de mayo.

"Una empresa me contactó porque le quiere regalar a las madres un concierto de media hora. Yo entro y canto on line los temas que me pidan o los que salgan de cualquier cantante o estilo, otros personas también quieren lo mismo", indicó Roy, quien durante 9 años fue el pianista del programa Haga Negocio Conmigo. A los seis años de edad se inició en el arte musical de la mano de su padre el recordado músico Guatavo Maruri.

Al igual que Roy, su socio y amigo Max Andrade también se unió a dicha alternativa de cantar on line por el Día de la madre, lo que les dejará algo de ingresos económicos.

Debido a la difícil situación por la que atraviesan, Maruri tiene entre sus proyectos dar clases de piano on line para niños, pagadas o sino abrir su peña virtual a la que todos los interesados podrán acceder mediante previo pago y con un código de ingreso.