Corina Smith le canta a los corazones rotos en el álbum que presentará en Ecuador

“Si me ven en la disco, quítenme el celular / que si no, lo voy a llamar a decirle que no hay nadie como él”, canta la artista venezolana Corina Smith en uno de sus temas más populares. Titulado Quítenme el cel, el sencillo forma parte de Triste pero siempre mami, su álbum más reciente, y cuyas canciones interpretará en sus próximos conciertos en Quito y Guayaquil.

El disco, cuenta la cantante, nació tras una ruptura amorosa, en medio de un proceso de sanación emocional.

“Estaba en un momento súper doloroso, en una etapa de mi vida donde no quería ver a nadie, me sentía muy sola. Escribí las canciones para mí, sin pensar que las iba a grabar o que sonarían en todos lados. Fue como una especie de terapia, un exorcismo”, recuerda.

El álbum recorre las distintas etapas del desamor: arranca con canciones cargadas de ira, como Psicópata y No me mientas a la cara, para luego dar paso a la tristeza, la nostalgia y finalmente la aceptación.

Sin embargo, cuando terminó de componerlo, en 2023, dudó en grabarlo.

“Tuve muchas inseguridades. Pensaba: ‘¿De verdad quiero que la gente me vea así? ¿Vulnerable, triste, no empoderada?’ Me arrepentí varias veces de sacarlo. Pero en algún momento dejé de cuestionarme, porque así era como me sentía, y lo que quería mostrar era mi verdad”, confiesa.

La acogida del público, que creció a medida que lanzaba los temas, la tomó por sorpresa.

“Sinceramente, no esperaba el apoyo que ha tenido. Este disco me ha llevado a lugares que nunca imaginé, como España, y a ver a muchísima gente cantando mis canciones. No me imaginaba que había tantas ‘tristes pero siempre mamis’ y ‘tristes pero siempre papis’ que se iban a identificar con mi música”, dice.

La cantante empezó su gira el año pasado, e incluso la ha llevado a Europa. Cortesía

De la televisión a la música

Corina Smith irrumpió en la escena venezolana en 2009, al participar en la serie de televisión Somos tú y yo, una de las más populares del momento. Más adelante, tuvo varios roles destacados en producciones de Venevisión, hasta que en 2015 lanzó el sencillo La difícil, que se convirtió en un éxito en su país natal.

Desde entonces, ha publicado numerosos sencillos, aunque su primer álbum, X Miami, no llegó sino hasta 2022. Luego vino Triste pero siempre mami, pero la cantante asegura que nunca tuvo prisa por sacar un disco.

“Para mí, el secreto está en hacer música que te guste a ti. No que le guste a tu mánager, ni a tu equipo. Una canción que, cuando esté lista, no puedas dejar de escuchar y te sientas súper orgulloso. No creo en hacer música solo por lanzar algo”, afirma.

Desde 2021, la cantante ha realizado una serie de colaboraciones de alto perfil, entre ellas A veces, junto a Arcángel, y Todo o nada, con Eladio Carrión. Su colaboración más reciente, Ponme en tu boca, fue lanzada el pasado lunes.

En este tema, la artista une fuerzas con Jerry Di y Danny Ocean.

“Estoy muy agradecida por la apertura de Danny Ocean y Jerry Di para colaborar conmigo. Siento que, durante estos años, he recibido muchísimo apoyo para abrirme camino en el género urbano, y que cada ayuda que he recibido ha sido un impulso, un paso más grande para seguir avanzando en mi carrera”, ha expresado.

Un encuentro con sus fans ecuatorianos

Smith se confiesa emocionada de volver a Ecuador y reencontrarse con sus fans. “Les mando todo mi amor desde los ensayos”, expresó a través de sus redes sociales.

La cantante se presentará en Quito el viernes 11 de julio, a las 20:30, en el Teatro San Gabriel; y en Guayaquil el sábado 12 de julio, a las 20:00, en el Teatro Sánchez Aguilar.

Paralelamente a sus colaboraciones y a su gira, la artista se encuentra preparando un nuevo proyecto, aunque por ahora prefiere mantener los detalles en reserva.

“Desde el día en que salió el último disco ya estaba pensando en la parte dos. Es inevitable para mí dejar de hacer música… Se viene un proyecto nuevo, algo distinto. Y es que, si bien Triste pero siempre mami lo escribí desde la pérdida, me ha dado muchas alegrías, y lo que viene nace desde la alegría y de esas sorpresas bonitas que te da la vida”, adelantó.

