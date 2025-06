Dareska canta nueve canciones para sobrevivir al despecho

Dareska no siempre fue Dareska. Antes de ser reconocida por miles de oyentes como una de las voces más prometedoras de la música popular colombiana, era Daisy Restrepo Cano, una adolescente antioqueña que cantaba en discotecas y soñaba con subirse algún día a los grandes escenarios del mundo. Hoy, ese nombre artístico -una combinación de las sílabas de su nombre y apellidos- encabeza las listas de reproducción en Colombia y Ecuador.

Su colaboración con la banda Pasabordo en la canción TBT ha tenido una gran acogida en ambos países, especialmente en Ecuador, donde su ritmo de cumbia y su letra cargada de nostalgia le han asegurado un lugar destacado en las plataformas de streaming. En medio de esta expansión internacional, la cantante presentó su más reciente álbum, Alma Bohemia, y alista su primer concierto en el país, que será esta noche a las 19:30 en Despecho Samborondón.

“El álbum y este tema se están convirtiendo en una experiencia muy linda. Soy muy agradecida con quienes me siguen. Todo lo que he hecho, todo lo que escribo y canto, ha sido con la esperanza de llegar a esas personas que valoran lo que uno construye desde hace tanto tiempo. Y cantar en Ecuador es un lujo, siento que he creado una conexión muy bonita, muy genuina con la gente”, cuenta.

Alma Bohemia no fue un proyecto rápido, sino uno que se cocinó a fuego lento durante varios años. Muchas de las canciones que lo integran estaban guardadas desde hace cuatro o cinco años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Lo que une a las nueve piezas del disco es la intención de narrar un proceso emocional completo: desde la tristeza profunda del despecho hasta la alegría serena de reencontrarse consigo misma, en soledad.

“Siempre había tratado de mostrar a la mujer fuerte, pero esta vez dije: ‘La mujer también se rompe, también le duele’. Voy a mostrar eso, desde ahí hasta cuando ya se va con sus amigas y se siente bien”, cuenta Dareska.

El sencillo Bohemia terminó por darle título al álbum, impulsado por la conexión inmediata que generó con el público, especialmente con los hombres. “Fue súper inesperado”, admite. “Pero nos dejamos llevar. Finalmente, este disco no es solo para mujeres. Hay hombres que se han sentido reflejados en estas letras”, añade.

Entre la música y la TV

Desde muy joven, Dareska encontró en el canto una forma de expresión, influenciada por su madre, quien también es cantante. A los 12 años comenzó a interpretar sus primeras canciones, ganándose poco a poco un espacio en la escena musical antioqueña.

Sin embargo, su carrera profesional dio un giro definitivo en 2017 con su participación en el programa de televisión A Otro Nivel, y se consolidó en 2022 con su aparición en el concurso musical La Descarga. Pero ingresar a ese nuevo reality no fue una decisión fácil. “Uno siempre le teme al qué dirán, así no lo quiera admitir. Ese es el miedo más grande que uno tiene para presentarse a los realities. Lo segundo era pensar en mi familia y cómo lo que pudiera pasar ahí fuera a afectarles a ellos”, recuerda. No obstante, la experiencia resultó transformadora. “Fue una gran plataforma para dar a conocer mi música”, señala.

El estilo de Dareska dentro de la música popular se distingue por una fusión arriesgada y natural de géneros: del tradicional despecho con cuerdas de nylon, a ritmos urbanos, pop e incluso cumbia. “Me gusta jugar con eso. Que ya no sea un requinto, sino una guitarra en nylon que represente algo similar, pero que suene más moderno”, explica. Aunque no oculta su afinidad por la experimentación, su intención no es alejarse de sus orígenes, sino ampliar los márgenes del género. “No me pienso deslindar de mis raíces”, aclara.

Mirar hacia el futuro

Con Alma Bohemia, la cantante ha iniciado también una nueva etapa, llevando su música más allá de las fronteras de Colombia.

El recital en Samborondón marca el primer paso de una gira que pronto continuará por las principales ciudades de su país natal y que llegará a Estados Unidos a finales de este año.

”Estoy muy emocionada de poder cantar en otros escenarios”, cuenta.

