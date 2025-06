Machaka y 'Las +593': un homenaje a la sabrosura ecuatoriana

En sus propias palabras, Machaka es como un bolón mixto en el desayuno, un ceviche de Jipijapa acompañado de su buen ‘cerro’ de arroz en el almuerzo, y un mote con chicharrón con ‘full’ ají de tomate de árbol en la merienda. Una mezcla poderosa. Criolla. Así quiere que suene su música: sabrosa, contundente y con la esencia intacta de lo que es y de dónde viene.

Con ese mismo espíritu, el artista presenta al mundo a ‘Las +593’, su homenaje a las mujeres ecuatorianas: “La quiteña me gusta de frente / La de Chone me gusta de espalda / La de Manta me pone demente / Pero en mi mente hay una guayaca”. Es su forma de gritarle al mundo que las ecuatorianas son únicas.

“Hay canciones para las colombianas, venezolanas, panameñas... pero faltaba una para las ecuatorianas”, cuenta. Así nació ‘Las +593’ (código telefónico internacional de Ecuador), un tema que se convirtió en tendencia en TikTok y redes sociales. El video oficial, lanzado el 8 de junio, ya supera las 200 mil reproducciones en tres semanas. “No me imaginé el impacto”, admite.

Actualmente, Machaka -nombre artístico de Martín Proaño- suena fuerte con un estilo que no copia modas y que nace de la unión de dos mundos: el que eligió y el que absorbió de manera natural en Ecuador. Su arte es un tributo a la herencia musical del país que lo parió y de Latinoamérica, con un sonido que fusiona bolero, salsa, cumbia y ritmos urbanos como el hip-hop y la electrónica.

El video ‘La +593’ superó las 200 mil reproducciones en solo tres semanas tras su estreno en YouTube. cortesía

Machaka es un ‘hijo’ del arte

Nacido y criado en Quito, Machaka creció rodeado de arte por sus padres escultores, quienes le enseñaron, sin proponérselo, que el arte es un oficio como cualquier otro. “Era el pan de cada día”, dice con la seguridad de quien vio la creatividad construirse en la rutina.

Desde niño experimentó con pintura y video, pero fue la música la que se ganó su corazón. A los 16 años empezó a escribir y grabar, bajando pistas de internet y rapeando en su cuarto. “Cuando terminé el colegio, entré a estudiar por un tiempo producción musical y dije: me voy a dedicar a esto”. Desde entonces, no ha parado.

Transformar lo viejo en algo nuevo

El origen de su nombre artístico fue, al inicio, puro instinto: “Me gusta cómo suenan las palabras”. Con el tiempo, entendió que Machaka -ese golpe seco y criollo- también significaba machacar como acto de transformar lo viejo en algo nuevo. Esa misma idea de transformación define su propuesta musical, que él resume con el concepto de “Ecuadorian sabrosura”, una expresión que hizo suya para describir un sonido fresco, moderno y con alma mestiza. “Hay una influencia que no elegí”, dice, refiriéndose a las canciones que forman parte de la herencia cultural.

10 años de música

Con más de 330 mil oyentes mensuales en Spotify, Machaka está en un momento clave. “Me gustaría que la gente conozca que detrás de mis temas actuales hay 10 años de música”.

Y se prepara para dar el siguiente paso: entre septiembre y octubre de este año lanzará un álbum que mezclará sabores y ritmos con colaboraciones que prometen sorprender. Una de ellas es con la banda ecuatoriana La Máquina Camaleón; juntos crearon un bolero con tintes de ranchera, íntimo y acústico.

Para quienes sueñan con vivir de la música, Machaka comparte un consejo: apostar por la autenticidad. “La búsqueda no es sonar como alguien más, sino acercarse a lo que uno realmente es”. Y añade una verdad aprendida con el tiempo: “Puedes estar un buen tiempo sintiendo que no hay retribución, pero si resistes, eventualmente pasan cosas muy interesantes”.

Sonido con raíces

K-milo Mora Prod, productor musical colombiano con experiencia en la industria latinoamericana, destaca ese carácter “muy latino” de Machaka, una fusión que combina elementos contemporáneos como el drill con el son y sabor cubano. “Es un sonido que tiene raíces y a la vez mira hacia lo global”, comenta tras escuchar Las +593. Sobre su potencial, afirma: “La veo viable, con un poco más de producción y algunos arreglos adicionales podría volverse aún más comercial e internacional”.

