Las confesiones y los sueños de Christian Tapia

“Querido papá, cuando tú vivías no existía el Día del Padre. Nunca lo celebré. Ahora lo celebro todos los días. Me siento huérfana, una huérfana de 91 años. La gente se compadece de una niñita o de una adolescente que ha perdido a sus padres, pero nadie de una vieja huérfana como yo, lo cual sería ridículo”. Así inicia la emotiva carta que Pepé Carrión le escribió a su padre, Benjamín Carrión, décadas después de su muerte.

RELACIONADAS El colorido arte de Luis Millingalli

La nostálgica misiva fue el punto de partida para el artista Christian Tapia, quien con la carta en mente, convirtió una pared del Centro Cultural Benjamín Carrión, sede Bellavista, otrora vivienda de la emblemática familia, en un mural donde fragmentos de la misma conviven con sus dibujos. Este fue elaborado el año pasado para la exposición Calle Adentro, pero incluso tras su cierre, la obra permaneció en el sitio.

La destrucción de la naturaleza es el eje de una muestra de arte Leer más

“Por el contexto histórico de la casa y de la familia, el mural se quedó, e Ivette Celi, directora del centro cultural, me invitó este año para que exponga una muestra individual”, dice.

Así surgió 'Tu nombre como estrella', exposición del artista que estará abierta al público en la galería del espacio cultural hasta el 5 de octubre.

Lee también: Tras los pasos de Miguel Varea

La exposición es una muestra del archivo de sueños del artista, compuesto por dibujos, xilografías y cerámicas que exploran las posibilidades que el mundo onírico ofrece para viajar a la selva interna que nos habita a todos.

Pero lo íntimo también se cuela en la exposición. “Si bien lo onírico juega una parte importante en la muestra, 'Tu nombre como estrella' es un homenaje a mi familia y a mi niñez”, indica.

La exposición se puede visitar de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00. El ingreso es libre.

La obra de Tapia se centra en el dibujo y la gráfica. Leonardo Velasco Palomeque

Retratar el temor, el cariño y la culpa

Hablar de la infancia y la familia para Tapia fue el punto de ingreso a un tema más complejo, uno que se volvió vital en su vida tras leer la carta de Pepé Carrión a su padre.

“Esa carta me marcó mucho y generó en mí un deseo enorme de hablar con mi padre. Vengo de una familia muy católica y mi diversidad sexual era una herida marcada por la culpa que he ido sanando a lo largo de los años. El tema era un tabú en mi familia y yo nunca había hablado de eso con mi papá, por miedo al rechazo. Sin embargo, la carta me impulsó a sentarme con él y hablarlo”, cuenta.

Geacronías, la muestra que retrata la vida secreta de la naturaleza Leer más

De esa conversación surgieron dos potentes piezas: 'Con el corazón en la garganta', que retrata el dibujo de un joven con un corazón tejido a la altura del cuello, y '¡Ufff, qué alivio! que muestra a un hombre con un corazón en el pecho.

“Me parece necesario hablar del arte como un proceso de sanación, de cicatrizar heridas, y eso es lo que pasó con esta piezas. Mi papá me repitió que me amaba, que me aceptaba tal como era, y eso generó un alivio y una alegría indescriptible en mí, y a su vez se transformó en arte”, asegura.

Añade que para él, su labor pictórica es una pulsión y un desahogo. “Dibujar es un acto con voluntad: exorcizar con garabatos. Y la conciencia de esta voluntad involucra la pretensión de anunciar algo para sí mismo, que encierra la voluptuosa afirmación del que se asume como creador”, señala.

Te ´puede interesar: En galería se exhiben lugares extintos de Guayaquil y pugnas geopolíticas

La piezas que incluyen dibujos y murales se podrán visitar hasta el 5 de octubre. Leonardo Velasco Palomeque

Una ventana hacia los sueños

“Hago terapia hace diez años, y mi terapeuta me sugirió que escribiera mis sueños. Al inicio solo los escribía y luego empecé a dibujarlos. Se volvió un hábito”, comenta el artista.

RELACIONADAS El pintor Carlos Rosero triunfa en Rusia

En esos sueños, que Tapia había registrado en sus libretas de dibujo, priman sujetos como los cocodrilos, los gatos y los rostros que, en la exposición, se observan en sus retratos y en piezas de cerámica en forma de almohadillas que elaboró durante una residencia en la selva.

Rotura y ensamblaje, el arte de Pablo Gamboa Leer más

Patricio Dalgo Toledo, curador de la muestra, describe la obra de Tapia como una compleja y orgánica yuxtaposición en un ‘autorretrato expansivo’, que invita a los espectadores a experimentar entornos laberínticos”.

Añade que el artista exhibe una serie de cavilaciones que se extienden por sus obras que, “como en un tejido a croché, se deben acariciar, para experimentar sus entornos laberínticos en toda su complejidad”.

Y si bien el artista ha podido mostrar en 'Tu nombre como estrella' los temas que lo mueven, es quizás la relación con la audiencia lo que lo ha conmovido desde la inauguración.

“He dictado talleres y hecho algunas visitas guiadas y me sorprende mucho cómo el público se identifica con la técnica y con las historias que cuentan las piezas. Los mueve a contar sus propias anécdotas, y eso me emociona”, señala.

Lee también: Terrícolas, la nueva colección del Parque Cultural Garza Roja, en Nobol

'Tu nombre como estrella' cuenta con algunas actividades paralelas, entre ellas una próxima visita guiada con el artista que se hará el sábado 21 de septiembre a las 15:00.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!