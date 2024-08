Rotura y ensambaje, el arte de Pablo Gamboa

En Iconoclastia/ Iconoplastia, una colorida chiva recibe al espectador. Al festivo bus, clásico de las fiestas populares, no le cabe un pasajero más. De su techo y ventanas cuelgan imágenes religiosas, burros, barbies, dinosaurios, bananas, gatos y casas. La obra se llama El Nuevo Ecuador.

La exposición, que abrió sus puertas en la Sala 5 del Centro Cultural Metropolitano de la capital, recoge veinte años de trabajo del artista Pablo Gamboa. El creador y docente quiteño es conocido por su trabajo con el collage y los ensamblajes realizados a partir de materiales diversos y reciclados.

RELACIONADAS Un divertido musical sobre el amor a la tercera edad se realiza en Quito

Libélula prepara dos covers y el lanzamiento de su nuevo álbum Leer más

Este explica que la muestra no es una antología de su trayectoria, pero que sí ofrece una íntima mirada a su proceso creativo y a los temas que le han generado curiosidad e indignación a lo largo de su carrera.

“Me mueve la curiosidad y la experimentación. La creatividad es el pilar fundamental de mis series. Más allá de la variabilidad de las formas, busco ampliar su significación, invitar al hallazgo de nuevos sentidos”, explica.

La curaduría estuvo a cargo de Humberto Montero, quien describe la obra de Gamboa como un proceso de ruptura y ensamblaje permanentes.

Gamboa es licenciado en Artes, artista plástico y docente universitario. Ha participado en más de cincuenta exhibiciones. HENRY LAPO

“No hay primero sin segundo. No se rompe si no se ensambla ni se ensambla si no se rompe... Gamboa asume la identidad o iconómaco o luchador en contra de arquetipos y de imágenes convencionales e históricas”, dice.

Tomar una postura

En los collages y ensamblajes que el artista elabora hay una intención de trabajar en los símbolos y sus relaciones para hablar de la sociedad en que vivimos y del mundo que nos rodea.

Para el artista, visibilizar estas posturas es crucial.

“Creo que hay que implicarse políticamente, especialmente en esta época en la que no tenemos claro hacia dónde vamos, pero que desde mi perspectiva es bastante gris”, señala.

'Dulce sentimiento', el sencillo con el que Arkabus regresa a la música Leer más

Agrega que, históricamente, hay una concepción de que se debe despolitizar el arte y que la creación debe estar libre de posturas o ideologías, pero que él no cree en esta impostura.

“No tengo nada en contra del arte que no tiene un contenido político, pero sí me parece que a veces puede funcionar como un distractor, y yo sí creo que el artista tiene la obligación de manifestarse y no dejar que las cosas solo pasen”, indica.

A la par de las visitas guiadas de Iconoclastia/ Iconoplastia, que se llevarán a cabo hasta fines de septiembre, la muestra también contará con una nutrida agenda de actividades paralelas que incluyen un taller de collage y un taller de creación para familias.

Las fechas de las distintas actividades se anunciarán a través de las redes sociales del Centro Cultural Metropolitano.

Cuestionar para crear

La sala está dividida por series que marcan las distintas etapas del artista, y por su ecléctico uso de materiales y técnicas que pasan por el dibujo, la serigrafía, el grabado offset y el ensamblaje con madera, plástico y más.

“Siento que si hay un tema central, un hilo que une a todas las series, es la asociación de símbolos. Es algo esencial en mi obra. Trabajo la materialidad de lo que está detrás, puramente del lenguaje, pero expresado desde lo físico”, señala Gamboa.

El artista agrega que toda su creación ha partido a base de inquietudes y preguntas sobre las que no tenía respuestas concretas.

La sala está dividida en series, que marcan la evolución del artista. HENRY LAPO

“Cuando empecé a trabajar con plásticos, que fue mi primera serie conceptual sólida desde lo teórico, mi pregunta era acerca de lo ecológico y de la huella que dejamos en el medio ambiente. Recogí todo este material de la playa y no solo empecé a trabajar, sino que investigué, investigué mucho”, indica.

El arte de Gustav Klimt es el eje de una muestra interactiva en Quito Leer más

Gamboa añade que estas inquietudes se extendieron a series como Espectros de los bosques quemados, en la que trabajó con madera reciclada.

“Mi intención, cuando empecé a rescatar estos fragmentos era ver qué podía hacer con ellos, no hablar sobre la depredación de los bosques, pero conforme vas indagando en un tema, te encuentras con historias no contadas, y con verdades turbias que se terminan manifestando”, dice.

Este viernes 2 de agosto, Gamboa y el curador de la muestra, Humberto Montero, ofrecerán una visita guiada, a las 15:00.

Iconoclastia/Iconoplastia estará abierta al público hasta el 29 de septiembre. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 09:30 a 16:30. El ingreso es libre.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!