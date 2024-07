El arte de Gustav Klimt es el eje de una muestra interactiva en Quito

Una pareja abrazada, mientras el paisaje se disuelve en un fondo brillante es la emblemática escena que recoge El beso, la pintura más conocida del artista austriaco Gustav Klimt.

Pero la obra, que data de 1908, no es la única ni la más polémica del ‘enfant terrible’ del arte austro húngaro, que falleció en 1918.

Así lo explica el empresario Jairo Proaño, creador de la muestra Gustav Klimt, la mirada de oro, que abrió sus puertas en el Centro de Exposiciones Quito.

“El beso es su obra más popular, pero ni de cerca la más compleja, hermosa o escandalosa”, comenta. Este se interesó de joven en el pintor europeo, especialmente cuando supo de la destrucción y desaparición de sus piezas a manos de las tropas Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. “Sentía que reducir a Klimt a una sola obra no favorecía a nadie, y me parecía importante que se diera a conocer el resto de sus cuadros y su vida, sobre todo en una época en que muestras más contemporáneas han reavivado el interés en otros pintores como Van Gogh”, señala.

Durante dos años, el empresario y un grupo de ingenieros, diseñadores, museólogos y artesanos trabajaron para elaborar una exposición interactiva que rindiera un justo tributo al pintor y a su técnica.

“Fue muy difícil conseguir las fotografías en gran tamaño que necesitábamos para hacer las proyecciones y reproducciones, eso también sumó más tiempo a la planificación de la exposición”, indica. “La gran mayoría de piezas son parte de colecciones privadas. El Österreichische Galerie Belvedere de Austria es el museo que más obras de Klimt tiene, pero no es de toda su producción”, señala.

El beso es la obra más conocida de Klimt y una de las más populares en el mundo. Cortesía

La muestra, cuyo recorrido dura aproximadamente una hora, ofrece a lo visitantes una ruta a través de las distintas etapas del pintor, un recuento de su vida y una proyección gigante de sus lienzos y murales.

Estará abierta al público hasta el 25 de agosto de viernes a domingo entre las 11:00 y las 20:00. Tras su estadía en la capital, la muestra viajará al Puerto Principal.

Talleres, instalaciones y más

La muestra inicia con una introducción sobre la vida del pintor. Para ello, los usuarios deben apuntar su celular directamente sobre cada imagen, y esta se abrirá y empezará, a través de una animación, a narrar.

Lo mismo sucede con las reproducciones de obras como El ciego, El retrato de Adele Bloch-Bauer y Dama con abanico. A la par, los visitantes pueden observar una instalación que da vida al taller del pintor, y una proyección a gran escala donde se reproducen sus murales, la mayor parte de ellos desconocidos para el público.

Así mismo, durante la visita, los visitantes pueden participar en un taller de arte en vivo en el que aprenderán a colocar pan de oro al estilo de Klimt.

“Nos pareció que una excelente manera de involucrar a los visitantes en la muestra era que ellos experimentaran las dificultades de trabajar con ese tipo de material y lo especial que eso hace a las piezas de Klimt, por la cantidad de trabajo que involucraba”, dice Proaño.

La exposición cuenta con un formato interactivo a lo largo de todo el recorrido. HENRY LAPO

La inmersión en esta técnica del artista también ayuda a comprender su legado, que tuvo una enorme influencia sobre todo el grupo de la Secesión Vienesa, sobre todo para artistas como Egon Schiele, Oskar Kokoschka y Alma Mahler.

Una de las curiosidades de la exposición es que ofrece un guiño al presente a través de un monitor que exhibe una serie de piezas digitales creadas para la ocasión.

“Le preguntamos a la inteligencia artificial cómo retrataría Klimt a las mujeres ecuatorianas, al país y a las fiestas tradicionales y la respuesta nos pareció hermosa, así que quisimos proyectarla”, comenta Proaño.

El ingreso a la exposición tiene un costo de $10 para adultos y $ 7 para niños.

Un pintor polémico



Klimt provenía de una familia de artistas venidos a menos. Pero pese a la pobreza de sus padres, su talento lo llevó a obtener una beca en la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde se formó como pintor y decorador de interiores.

La muestra cuenta con la proyección de los murales y obras del artista austriaco. HENRY LAPO

En 1893, fue contratado para decorar el techo del Aula Magna de la Universidad de Viena. Sin embargo, los murales Filosofía, Medicina y Jurisprudencia generaron duras criticas y reseñas escandalizadas en los diarios de la época al ser consideradas pornográficas.

El pintor se defendió indicando que las poses de las mujeres en sus obras eran poses humanas y que no tenía la intención de sexualizarlas, pero a universidad decidió no colocarlas. Tras el impasse, el pintor no volvió a admitir encargos para espacios públicos.

Los murales permanecieron guardados en la Universidad de Viena hasta 1945, cuando fueron destruidos por los las tropas Nazi.

Ademas de su obra, Klimt también fue duramente criticado por sus numerosas relaciones con aristócratas de la época, especialmente con Adele Bloch Bauer, quien es la protagonista de su retrato más conocido y que figura desnuda en otras de sus obras, y con la diseñadora de modas Emilie Flöge con quien mantuvo una relación de 18 años sin contraer matrimonio.

