Una colorida muestra abre sus puertas en Quito

En ‘Any colour you like’, Moisés Yunga se sumerge en el estudio de la luz y el color. El artista es el primer ecuatoriano en convertirse en ser seleccionado dentro del prestigioso programa de artes del Gasworks Arts Park en Australia.

“Desde una perspectiva científica y racional, Yunga explora la relación del color con las formas geométricas, sugiriendo una conexión con la estructura fundamental del universo”, señala Giadi Lusardi, curadora de la muestra.

‘Any color you like’ lleva el nombre de una canción de la banda Pink Floyd, del álbum ‘The Dark Side of the Moon’, cuya portada abstrae los experimentos de Newton a través de la refracción de la luz con el uso de un prisma. Esta cercanía al color define el trabajo del creador, cuyas piezas se han expuesto en Inglaterra, Colombia y México.

¿Cuándo se inaugura la muestra?

La exposición con las piezas del creador quiteño se inaugura el miércoles 24 de julio a las 17:00 en la galería N24, en el barrio de La Floresta, de la capital. Estará abierta al público hasta el 8 de agosto.

