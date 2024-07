La artista Juliana Vidal plasma la belleza de las formas

Al interior de la galería Parterre no hay piedras, árboles o lluvia, pero perduran en los muros sus efímeras huellas.

Y es que en la muestra El silencio de las formas, que se inauguró en Quito, la artista cuencana Juliana Vidal captura en yeso los vestigios naturales y los preserva como una especie de geología de la materialidad de lo transitorio.

“Mi obra se centra en el uso del molde, pero no desde lo comercial, no como un material que me permite generar objetos en serie, sino como un objeto donde se imprime la ausencia de un cuerpo o, en este caso, de la naturaleza. Pienso en las improntas y en las huellas que se imprimen en un molde como una manera de concebir el objeto y desde ahí, su ausencia”, señala Vidal.

La exposición recoge una serie de piezas que la artista había expuesto previamente en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, realizada en Cuenca.

En esa ocasión, que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno de la capital azuaya, la artista incorporó tres exposiciones en un mismo espacio, entre ellas la muestra Geografías de mortalidad, por la que obtuvo el Premio París.

Sin embargo, en El silencio de las formas, esta decidió centrarse ya no en las cicatrices y huellas del cuerpo, sino exclusivamente en el concepto del tiempo y la memoria narrado desde lo natural.

“Yo normalmente trabajo con el cuerpo, el mío o el ajeno, pero esto es algo que surgió en la pandemia. Es muy íntimo ver por tu ventana la lluvia que cae, el viento, las hojas. Eso, que a veces ni notamos, también tiene una memoria”, asegura.

Juliana Vidal es artista y gestora cultural. Obtuvo el Premio París de la Bienal Sur. Leonardo Velasco Palomeque

La exposición se puede visitar hasta el 27 de julio en el espacio cultural, ubicado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

El acto vital de recordar

“Todos los seres humanos necesitamos recordar para poder continuar, para encontrar un sentido, para encontrar una razón. Es lo que nos permite seguir vivos cuando ya no estamos”, dice Vidal.

En Parterre, las pieza expuestas en las paredes y los suelos ofrecen un ejercicio de escultura expandida que construye superficies hechas de relieves y hendiduras de estos fenómenos naturales, activando no solo la memoria, sino también el acto de tocar. “Ese acto es también parte de la memoria, de la memoria táctil”, asegura.

La muestra ganó en 2023 la convocatoria abierta de Parterre entre más de una treintena de propuestas, como los explica Isabel Llaguno, titular del espacios. “Buscamos propuestas distintas, que logren conectar con las audiencias”, dice.

La gestión cultural

Además de su labor artística, Vidal y su pareja Lucas Bozzacchi dirigen el espacio de arte INformal en Cuenca.

“Es un espacio creado por artistas y para artistas, que no responde necesariamente un criterio comercial, sino a la necesidad de tener estos espacios donde se puedan exponer trabajos que no siempre entran en el criterio de un museo una galería”, dice la creadora.

La exposición se puede visitar de martes a sábado, de 11:00 a 18:00, hasta el 27 de julio. El ingreso es libre. Leonardo Velasco Palomeque

Tras la muestra en Parterre, esta prepara un Open Studio con sus piezas más recientes en Cuenca.

