El pintor Carlos Rosero triunfa en Rusia

En abril de 2024, el pintor ecuatoriano Carlos Rosero recibió una curiosa misiva. Se trataba de una invitación para presentar sus obras, elaboradas a lo largo de cincuenta años de carrera artística, en el XIII Festival Internacional de Bellas Artes de Moscú: Tradiciones y Modernidad, el encuentro pictórico más prestigioso de dicha región, con quince años de historia.

Era la primera vez que un artista ecuatoriano recibía una invitación al evento, y a Rosero el gesto lo sorprendió.

“No me lo esperaba. Es el festival más prestigioso que tiene Rusia, y hasta este momento, Ecuador no había participado. Sin embargo, en la curaduría, mi obra llegó a los organizadores, y querían que estuviera presente. Pero los costos para transportar la obra eran muy costosos, así que hubo una época en la que parecía que no iba a ser posible acudir”, narra.

Sin embargo, con el apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación- Fondo de Movilidad para Artistas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la Embajada del Ecuador en Rusia, el pintor pudo acudir al festival llevando consigo catorce obras, parte de la serie Psicología de la Gravedad, en la que este se encontraba trabajando desde inicios de año.

“Es una serie pictórica que hace un relato del mundo real y cotidiano, en medio de diversas representaciones de la fuerza de gravedad. Esta fuerza física, aunque invisible, ejerce una presencia palpable; cuando nos encontramos en situaciones donde el equilibrio físico se ve comprometido, como al borde de una caída desde una altura o al quedar atrapados en un teleférico, un ascensor o suspendidos de un puente o edificio”, señala.

El pintor recibió el apoyo del Ministerio de Cultura, el IFCI y la embajada de Ecuador en Rusia para acudir al festival. Cortesía

El arte de la experimentación

Carlos Rosero es considerado entre los diez pintores vivos más importantes de la pintura ecuatoriana.

Se trata de un artista ecléctico en constante evolución y cuya reinvención en su estética lo identifican entre la corriente de la Nueva Figuración y el Arte Conceptual en el Arte Contemporáneo. Trabaja en técnicas de pintura, grabado, escultura e inclusive en video, y en los últimos años incursionó en la creación digital.

Para el pintor, incursionar en la innovación es una forma de vida a la que se ha apegado desde la juventud.

“Soy autodidacta y no puedo abandonar esa condición. Siempre me estoy formando, siempre estoy aprendiendo nuevas técnicas, experimentando con nuevos materiales y creo que he incursionado en casi todo: serigrafía, dibujo, fotografía, pintura, grabado”, comenta.

Sin embargo, añade que la pintura es la técnica en la que se siente más cómodo y a la que siempre regresa.

“Sigue siendo mi favorita, me encanta y regreso siempre, con nuevas ideas, con nuevos temas”, asegura.

Rosero ha trabajado en numerosas técnicas a lo largo de los años, pero la pintura es su favorita Cortesía

El trofeo del Premio Vera fue creado por el escultor Viktor Mitroshin, utilizando materiales naturales como bobinas verdosas de los Urales, cristal de roca y bronce, simbolizando la fe en la creatividad, el amor y el éxito. El premio se ha convertido en un símbolo de confianza y estímulo para una mayor creatividad en los artistas participantes. En esta edición participaron creadores de treinta países, lo que para Rosero significa un enorme logro.

“Nunca esperé ganar. Me sentía contento con la invitación, pero el premio fue inesperado y muy grato para mí como ecuatoriano”, afirma. Las obras que el pintor llevó a Rusia recorrerán las principales galerías y salas de exposición de ese país durante cinco años.

Una carrera llena de galardones

Para Rosero, el Premio Vera es su segundo galardón internacional, tras que en 1996 obtuviera el Primer Gran Premio Bienal Iberoamericana en Estados Unidos.

Sin embargo, en lo local, la carrera del artista ha estado llena de reconocimientos, entre ellos los triunfo en el Salón de Octubre en 1993, el Mariano Aguilera en 1985, entre otros.

El artista participó en Moscú con a serie Psicología de la Gravedad. Cortesía

Rosero ha expuesto sus piezas en más de 70 exposiciones en Ecuador, Argentina, Francia, España, Holanda, Alemania, Venezuela, Perú, Hungría, México, Chile y Japón.

Pese a ello, este nuevo logro lo llena de alegría.

“En un país como el nuestro, donde es tan complejo vivir del arte, un premio de este nivel es un impulso moral, un empujón para seguir creando y para ratificarse como un artista que está en sintonía con lo que se está haciendo a nivel mundial.

El triunfo también se ha traducido en invitaciones para galerías a nivel mundial, donde llevará sus piezas desde el próximo año.

La muestra más próxima en el plano nacional se realizará en febrero de 2025, en la galería N24 de la capital.

“Por lo pronto, debo preparar obras para estas invitaciones, pero sí me llena de alegría que una de estas nuevas muestra será en Ecuador”, comenta.

