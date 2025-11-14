Cómo planear tu fin de semana con ley seca y restricciones: guía para familias

Te proponemos ideas creativas para disfrutar el fin de semana con Ley Seca con juegos, cine, cocina y actividades familiares

El periodo de Ley Seca por la Consulta Popular puede convertirse en la excusa perfecta para divertirse, sin alcohol, con familiares y amigos.

La Ley Seca volvió a entrar en vigencia en Ecuador como parte del proceso de votaciones en la Consulta Popular 2025 que se desarrollará el domingo 16 de noviembre. Desde el viernes 14 de noviembre y hasta el lunes 17, al mediodía, el país vive un periodo de prohibición total del consumo de alcohol.

Aunque para muchos esto implica cambios en sus rutinas sociales, también abre la oportunidad perfecta para disfrutar de actividades distintas, en familia o con amigos, sin infringir la normativa ni arriesgarse a las multas que establece el CNE. Con más de 10 millones de ecuatorianos convocados a las urnas, las autoridades buscan garantizar orden, seguridad y participación ciudadana.

Juegos en familia y entretenimiento en casa: Juegos de mesa y mucha diversión

Una noche de juegos de mesa puede transformar por completo el ambiente del hogar. Clásicos como Pictionary, el infaltable Monopolio y el divertido Hedbanz permiten conectar, reír y competir sanamente sin necesidad de salir.

A esto se suma el Twister, en el que los concursantes podrán poner a prueba sus habilidades físicas. Esta alternativa es especialmente divertida para los más pequeños (sin dejar afuera a los adultos), pues ponen a prueba sus habilidades motoras, al tiempo que desarrollan la conciencia espacial, el trabajo en equipo y la capacidad para seguir instrucciones.

Además, cualquiera de estos juegos constituyen una opción ideal para familias que quieren dinamismo sin pantallas mientras desarrollan actividades creativas.

Gastronomía casera y momentos especiales: Cena en casa o picnic familiar

Organizar una cena especial o incluso un picnic en el jardín o en el parque más cercano puede convertirse en el mejor plan del fin de semana.

Si te decides por la primera opción, la cena en casa, aprovecha el momento para que todos colaboren. Dale a cada uno una responsabilidad: los más pequeños la ensalada, los adultos el plato fuerte y, el más talentoso, el postre. Más allá del resultado final o los sabores, permite que la experiencia de compartir sea protagonista.

Y si quieres algo diferente, el picnic es una gran alternativa. En ese caso, no olvides que el primer paso es determinar lugar, hora y menú. Considera el clima, si habrá lluvia o no, y las personas que asistirán.

Además de los alimentos perfectamente empacados, los platos y vasos descartables, servilletas, mantel y las bebidas frías en una hielera, también son importantes el protector solar, repelente y fundas de basura. Y, por qué no, completa el momento con juegos y buena música.

La unión familiar o entre amigos alrededor de la comida, siempre es una excelente alternativa para quienes desean cambiar la rutina sin consumir una sola gota de alcohol.

Cine y maratones para compartir: Cine en casa para un fin de semana familiar

El cine en casa vuelve a ser protagonista durante la Ley Seca. Elegir una película o iniciar una maratón de series con snacks preparados en casa crea un ambiente acogedor y entretenido.

Ahora mismo las plataformas de streaming ofrecen increíbles alternativas. Aquí te presentamos algunos títulos con una pequeña reseña:

En sueños (Netflix). Stevie y su hermano pequeño Elliot viajan al absurdo mundo de los sueños para pedirle a Sandman que les conceda un deseo: la familia perfecta.

Stevie y su hermano pequeño Elliot viajan al absurdo mundo de los sueños para pedirle a Sandman que les conceda un deseo: la familia perfecta. Una Navidad muy Jonas Brother (Disney+). Los Hermanos Jonas terminan su gira en Londres, y solo quieren volver a casa para pasar Navidad con sus familias. Pero su lazo filial es puesto a prueba cuando enfrentan una serie de obstáculos.

Los Hermanos Jonas terminan su gira en Londres, y solo quieren volver a casa para pasar Navidad con sus familias. Pero su lazo filial es puesto a prueba cuando enfrentan una serie de obstáculos. Malicia (Amazon Prime Video). La serie sigue a Daniel Parodi, ex policía y criminólogo, quien persigue a los asesinos de su hija. Lo ayuda la abogada Diana Quarante. Durante la investigación se encuentran con varios delitos como trata de personas, violencia de género, tortura y mal uso de redes sociales.

La serie sigue a Daniel Parodi, ex policía y criminólogo, quien persigue a los asesinos de su hija. Lo ayuda la abogada Diana Quarante. Durante la investigación se encuentran con varios delitos como trata de personas, violencia de género, tortura y mal uso de redes sociales. La Marquesa de Merteuil (HBO MAX). Esta miniserie de 6 episodios cuenta la historia de Isabelle de Merteuil quien, humillada, pierde su honor y su rango. Llena de ira, inicia un vertiginoso ascenso que la lleva a la desgarradora decisión de elegir entre el amor y la venganza.

Esta miniserie de 6 episodios cuenta la historia de Isabelle de Merteuil quien, humillada, pierde su honor y su rango. Llena de ira, inicia un vertiginoso ascenso que la lleva a la desgarradora decisión de elegir entre el amor y la venganza. Frankenstein (Netflix), la original propuesta de Guillermo del Toro con su particular visión de la historia del brillante y obsesivo científico cuya mayor ambición es desariar la muerte. La historia la conocemos todos, pero bien vale ver la visión del director mexicano.

Sin duda, el cine en casa funciona muy bien para familias con niños, parejas o grupos de amigos que prefieren un plan tranquilo y seguro sin comprometerse con horarios externos.

Diversión con música: Karaoke, entretenimiento nocturno para todos las edades

Una noche de karaoke es el pretexto perfecto para disfrutar con amigos o familia sin necesidad de alcohol. En ella pueden participar amigos de todas las edades, y hasta los más pequeños de casa pueden participar.

Te presentamos tres reglas básicas para que tu encuentro musical sea todo un éxito, y todos quieran repetirlo en las próximas votaciones.

Transforma tu computadora en una "máquina de karaoke". Busca el programa que mejor se adapte a tus gustos y los de los invitados. Convoca a tu mejor equipo de karaoke. No se aceptan negativas para cantar. Todos deben participar... ¡y divertirse! Escoge una temática para tu fiesta. Aunque es opcional, siempre da un toque especial al encuentro.

Opción outdoor sin restricciones: Aire libre, naturaleza y deporte en familia

Aunque el consumo de alcohol está prohibido, las actividades al aire libre siguen siendo totalmente válidas.

Planificar una caminata, un paseo por un parque o reserva natural, o un partido de fútbol o vóley permite disfrutar del clima, activar el cuerpo y despejar la mente.

Estos espacios también son ideales para que los más pequeños liberen energía mientras todos comparten un momento de conexión con la naturaleza.

Creatividad culinaria: Clases de cocina, una experiencia familiar

Es una opción poco común, pero muy divertida. Aprovecha el fin de semana para participar en clases de cocina, ya sea en línea o en lugares que las ofrezcan sin venta de alcohol.

Vas a descubrir que es una forma divertida de aprender en grupo. Preparar recetas nuevas juntos se convierte en una experiencia enriquecedora que combina creatividad, trabajo en equipo y sabores inolvidables. Haz la prueba y lo verás.

Reto intelectual en casa: Pon a prueba tu conocimiento con divertidas trivias

Una noche de trivia puede animar cualquier reunión familiar. Crear preguntas sobre música, cine, historia o cultura general es una forma dinámica de aprender mientras se comparte. Además, es una actividad flexible para todos los rangos de edad y se adapta a diferentes niveles de dificultad.

Lo importante es que encuentres la manera más divertida de hacerlo para que, sobre todo los más pequeños, no sientan que están asistiendo a una clase de colegio. P¨ropón premios y penitencias que hagan que todos se diviertan. Importante: nadie debe sentirse mal o incómodo si no responde de la manera correcta. El ánimo es la diversión, no lo olvides.

La ley seca y sus restricciones: para no olvidar

Durante este periodo electoral, el control de la Ley Seca está a cargo de la Policía Nacional, los GAD y el CNE, quienes pueden sancionar a quienes incumplan la normativa. La multa por violar la disposición asciende a USD 235 (el 50% de un salario básico unificado).

Cumplir con la ley no solo evita contratiempos, sino que invita a redescubrir actividades que fortalecen vínculos y permiten disfrutar un fin de semana distinto, seguro y en familia.

