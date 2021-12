Carolina Jaume fue denunciada por su exesposo Allan Zenck porque, supuestamente, la presentadora del programa 'Soy el mejor', de TC, ingresó a la urbanización donde él reside, rayó su vehículo y le dañó la chapa de la puerta. Este hecho habría ocurrido el mes pasado y el proceso legal que se sigue es por supuesta violencia psicológica.

A inicios de noviembre, en pleno feriado, ella y Rayo Vizcarra, con el que se la involucró sentimentalmente, protagonizaron un escándalo en Punta Cana, República Dominicana. Varios testigos, entre ellos, Dieter Hoffmann y La Bombón, quienes también fueron a ese viaje, indicaron que entre la pareja surgieron problemas, discusiones, en pocas palabras, la cosa se puso caldeada y se salió de control.

Denuncia. Archivo

El año pasado, Carolina acudió a una fiesta organizada por Mauricio Herrera en la que los invitados infringieron el toque de queda y las medidas de confinamiento impuestas en el país por la COVID-19. Aquello le costó el puesto en mayo del 2020, entonces trabajaba en la telenovela 'Antuca me enamora'. Volvió a TC y, junto a Ronald Farina, es presentadora del reality de baile 'Soy el mejor', el cual según el departamento de prensa de TC iniciará una nueva temporada en enero del 2022.

Aunque el espacio entra en una etapa de receso, al aire no se notará porque se emitirán los mejores programas del 2021, es decir un resumen.

En este lapso, el comité de pantalla analizará si Carolina sigue o no, en la TV todo puede ocurrir. En el canal no se meten en la vida personal de sus talentos, pero aseguran que ellos observan el comportamiento de sus colaboradores y si en algún momento este afecta la imagen, tomarán decisiones.

Opiniones

Según la presentadora Mariela Viteri, “Carolina es talentosa y si en su trabajo rinde, no creo que le vean peros. Tal vez genera hasta más rating a su programa. No lo sé. Ahora, el mundo funciona diferente”.

Mauricio Altamirano es sumamente crítico con el comportamiento de Carolina Jaume. Así lo expresa: “cualquier escándalo, como los que últimamente ha protagonizado, sería motivo de sanción o despido, pero no para Carolina Jaume, parece que ella siempre se sale con la suya. Lo digo porque cuando yo era parte de aquella empresa, firmé un contrato y hay reglas que se deben cumplir, más aún si eres talento de pantalla.

El año anterior la despidieron porque cuando había toque de queda estuvo en la corona-party y fue tanta la presión mediática en redes sociales y algunos de sus compañeros actores se quejaron, que le costó su puesto. Como aún no se vencía su contrato, la sacaron, pero le seguían pagando, pasó el escándalo y como si se tratara de un premio le dieron la conducción de 'Soy el mejor'.

Cuando mostró el dedo malcriado al Diario EXTRA a su llegada de República Dominicana, no hubo sanción, peor algún pronunciamiento de parte del departamento de relaciones públicas del canal, tampoco hubo una disculpa pública.

Se supone que todos son iguales, pero en la práctica no es así y seguirá pasando mientras sus jefes no la hagan aterrizar. Lo que ha ocurrido es parte de su vida privada, su trabajo como actriz y presentadora es bueno, pero su imagen no es la mejor y eso repercute en auspiciantes, porque es imagen de productos y menciones comerciales.

El problema con Carolina Jaume es el de siempre, le gusta ventilar su vida privada y no se ama a sí misma, porque si lo hiciera no estaríamos analizando su comportamiento, que no es el de una famosa de su talla.

Ojalá que no la despidan, jamás le desearía eso a alguien, pero que se tomen correctivos, aunque ya le han tolerado-aplaudido varios berrinches”.