La final de ‘El poder del amor’ se aproxima y ya el reality turco ha iniciado las audiciones para una segunda temporada. Los nombres que se mencionan para el nuevo ciclo son Nathaly Carvajal y Fercho Gómez. A cargo de este trabajo está Juan Tamariz, director de casting del Canal del Cerro.

El jueves 2 de diciembre, Henry Bustamante estaba tan emocionado en Turquía que durante los primeros enlaces que se dieron en el programa ‘En contacto’, no dejaba hablar a sus compañeros Dora West, Lazito de la Farándula y Evelyn Vanessa Calderón, quienes lo veían asombrados. Acelerado totalmente.

El presentador mostró parte de la casa en la que se reúnen los participantes, entre ellos los ecuatorianos Mare Cevallos, Ricardo Delgado y Andreína Bravo, a quien se la vio con un traje típico de la Costa, y a su novio Miguel Melfi con una guayabera y sombrero de paja toquilla. Fue un regalo de la mamá de Andreína, doña Irma, que llevó Henry a Estambul. Durante el enlace, a la conductora Vanessa Claudio se le ‘chispoteó’ que Ricardo Delgado saldrá eliminado. Algo que se verá el domingo 5.

El reality llegará a su final el 9 de este mes, aunque esa gala se verá el 19. Luego del cierre de esta temporada la puertorriqueña tiene previsto viajar a su tierra para tomarse unas vacaciones y regresar a Turquía en febrero. Antes no descarta hacer una gira por los países en los que se emitió ‘El poder del amor’.

Henry no fue bien recibido en Turquía por Andrés Salvatierra, quien se ha negado a darle entrevista y al canal lo considera amarillista. En emisiones pasadas, el ecuatoriano hizo una pregunta personal que incomodó al boliviano.

“Me acerqué a saludarlo, sin cámara ni show. Me dijo que no me le acerque. Hasta entonces yo lo había tomado como parte de su personalidad, pero si voy a saludar y alguien se niega a darme la mano o un hola, no voy a detenerme ni a analizar qué sucede. He actuado como profesional y ser humano ante todo. Si hay algo que a él le molesta, no está en mis manos. Respeto posturas y me alejo. Me pidió distancia”, comentó a EXPRESIONES.

En la emisión del jueves que se vio en Ecuador, Andrés le entregó un regalo y una carta a Mare Cevallos. Prácticamente se despidió de ella y le dijo que la ama, que la seguirá amando, además que será un hermoso recuerdo.