Si algo se puede rescatar de la pandemia es que se aprendió a sacarle mayor provecho a la virtualidad. Con esto, llegaron nuevos rostros, nuevas voces y nuevas formas de comunicar sobre el ámbito que a usted se le ocurra. El gastronómico es uno de ellos. Así como – lamentablemente cerraron algunos lugares y se convirtieron algunos centros nocturnos en restaurantes -, la oferta de comida y bebida ha crecido en Guayaquil. Y, aunque es difícil dar cifras, queda a la vista con solo repasar sus redes sociales. Sea TikTok o Instagram, los influencers y críticos gastronómicos son una tendencia en aumento y con su experiencia visual hacen dar hambre a sus miles de seguidores.

EXPRESIONES conversó con tres de las cuentas más destacadas de esta onda, quienes nos narran su historia, sus secretos y su visión de la diversidad gourmet en la Perla del Pacífico.

Desde comida a domicilio al restaurante de lujo más top del momento. O de la salchipapa más rica del barrio al plato de autor más exquisito de la ciudad, todo lo prueban y reseñan en sus perfiles. Hay una advertencia antes de entrar a verlos: no hacerlo con apetito.

Gabriela Gómez (@gygabrielagomez)

La periodista y comunicadora ha trabajado por más de 10 años en el marketing, pero sus habilidades para contar historias jamás se perdieron. Ahora, con TikTok, es que ha explotado todo su talento en el storytelling dando su impresión de los restaurantes que encuentra en su día a día.

Hace casi dos años empezó a contar cómo la pasaba en un viaje que realizó a Baños. Hizo cinco videos, con precios, los pasos previos y el grado de satisfacción al final. “Me gusta encontrar lugares con experiencias diferentes. Además, soy amante del café y tengo a la par una cuenta llamada @Coffespot.ec, en donde hago reseñas de cafeterías que tengan esto diferenciador a lo largo del Ecuador”.

Gabriela siempre está en búsqueda de una sorpresa, las historias que encuentra a su paso son lo que logra conectar en cada clip. “Cómo nació el local y la inspiración de cada emprendedor es algo que me gusta contar”. Desde la pandemia, Gabriela se dedica de lleno a grabar contenido para sus perfiles.

En esta charla resalta que en el último año han surgido cada vez más creadores de contenido ‘foodies’, como se le llama a esta rama en inglés. Esto lo ve como algo positivo, porque luego de lo mal que le fue al sector, tener personas que puedan comunicar y dar a conocer estos emprendimientos es bueno para todos. “Yo siento pasión por promover la gastronomía local”, dice orgullosa. Admite que no invierte mucho en las salidas, porque aunque parezca que se deben pedir muchos platos, solo lo hace en uno en específico y siempre va acompañada de amigos. “Las cuentas se dividen. Siempre lo hago como un plan, pero yo soy la encargada de mostrarles también a ellos dónde comer rico”, dice entre risas.

Antoleta (@antoletaeats)

Antonio Jurado y Nicole Vidal jamás imaginaron que luego de subir su primera foto, de un arroz con queso y una manzana a Instagram, comenzaría su proyecto como pareja llamado @antoletaeats en 2017 y hoy tuvieran más de 54 mil seguidores entre todos sus perfiles. Ahora, TikTok es su fuerte. Y además de mostrar platos también manejan una cuenta paralela para las bebidas. No hay nada que no prueben. Las opiniones son un consenso entre los dos, pero cada vez que tienen más alcance prefieren solo mencionar lo bueno de cada lugar por la responsabilidad que llega con los seguidores. “Nos gusta regresar a los restaurantes y en algunos lugares se han enterado de nuestras reseñas y nos dicen que les fue superbien y la gente fue por lo que contamos, entonces lo que queremos es apoyar. También se puede afectar la reputación de un lugar y eso lo dejamos a criterio de cada persona”, explican. El comunicador y la ingeniera en Administración de Empresas prefieren dejar claro que no hacen crítica gastronómica porque consideran que no tienen los conocimientos necesarios. Su contenido inició totalmente desde un celular, pero ahora ya cuentan con una producción más profesional y se nota en la calidad de sus clips y locución.

Antonio resalta que comer bien es para todos y en Guayaquil es posible. Por eso ellos no se encasillan en solo un tipo de lugar y también aprovechan las huecas de la ciudad. “Amamos comer y no podemos vivir solamente en los restaurantes más caros. Incluso hemos hecho reseñas de almuerzos en lugares que vemos que se pueden dar a conocer”.

Mesa Para dos (@mesaparados.ec)

“Buenas noches. Una mesa para dos, por favor”. Era la frase más común que tenían Stephany León y Juan Suárez durante sus primeras citas. Comer rico era su plan ideal y ahora, como esposos, esto tampoco ha cambiado.

Así nació su cuenta en Instagram @mesaparados.ec, un perfil lleno de la naturalidad que los caracteriza y las impresiones más honestas sobre lo que van probando cada semana. Sus más de 18 mil seguidores son testigos y cómplices de sus reseñas gastronómicas, muestran los planes más variados. Desde un pícnic casero o una visita por El Caribe. “Nosotros pedimos muchas recomendaciones, ya que 18 mil cabezas piensan mejor que dos. Entonces, siempre nos estamos comunicando con las personas que nos siguen y así salen los espacios nuevos. La última prueba es revisar el Instagram del restaurante y si tienen fotos atractivas, nos lanzamos en su búsqueda”.

Para Juan y Stephy, su vida laboral no se resume en redes sociales. Él es ingeniero mecánico, trabaja en una empacadora de camarón. Mientras que Stephy es nutricionista. Por eso, su comunidad valora la cercanía que les brindan al mostrar su vida como pareja y su gusto por la comida.

“No nos mentalizamos en hacer el contenido tan frío. A nosotros nos gusta y disfrutamos salir y comer y estamos haciendo esto desde hace tres años. Cuando vamos a un restaurante hacemos la reseña y fotos; y así hasta que se dé la oportunidad. Preferimos no forzar nuestro contenido. También somos muy honestos y contamos lo que no gustó”.

Con @mesaparadosec le huyen a la perfección de redes y se muestran tal cual. Resaltan lo bueno y cuentan honestamente lo malo. “Si tenemos una experiencia muy mala preferimos no subirlo”.

Ambos señalan que la atención al cliente y la experiencia en restaurantes han mejorado notablemente en la ciudad. “Desde la pandemia ha mejorado un 90 % la variedad gastronómica en Guayaquil. La gente se dio cuenta de lo frágil que es un trabajo y valoramos un poco más lo que hacemos”.