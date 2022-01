Toda su vida se ha dedicado al arte pero la verdadera oportunidad llegó cuando aumentó su actividad en redes sociales.

Anto Segovia (18), es una de las celebridades de redes que más rápido ha ascendido en el mundo del entretenimiento latino. Tiene 1,5 millones de seguidores en TikTok y su carrera apenas inició a finales del 2019. Ella lo define como “meteórico”.

Pero a más de ser influencer, la chilena está empeñada en mostrar aquellos talentos para los que se ha preparado desde los 8 años. Actualmente está promocionando sus dos primeras canciones, y Ecuador es el primer país que le abre las puertas en su camino a la internacionalización.

Ya pasó y Mis nenas son los temas que presentó en Guayaquil, Quito y Cuenca. Ya lleva dos semanas en este territorio llevando su música hasta el rincón más pequeño.

Ignacia Antonia: “El mundo de las redes es incierto” Leer más

Sus inicios

Ecuador está feliz de recibirla a usted y a Ignacia Antonia. ¿Cómo ve el apoyo que le han dado?

Se siente como si estuviera en mi casa. La gente me ha recibido muy bien. Se siente todo el cariño y la vibra.

¿Cómo fue su contacto con el arte?

Cuando tenía cinco o seis años, siempre hacía presentaciones para mi familia. Había reuniones o cumpleaños y así fue como todos notaron que me gustaba mucho el arte. A los 8 años empecé a estudiar canto, también baile. Pasé por varios musicales de los festivales de la escuela. Y la verdad es que nunca paré pero era un hobby. Porque, ¡cómo me voy a dedicar al arte!… Me iba a morir de hambre. Pero ya finalizando el colegio, mi familia me apoyó todavía más.

Tenía 16 años cuando sucedió eso. ¿La decisión siempre fue la música?

Primero quería estudiar actuación, quería hacer musicales. Pero a principios del 2021, cuando terminé con mi exenamorado, escribí mi primera canción y fue mágico. Digo esto porque me decidí en ir al estudio y nunca había sentido esto de ‘a esto me quiero dedicar’. Y ahora ya no tengo ninguna duda.

En medio año ya era influencer

A principios del 2020 todo cambió en su vida. Así fue como aceptó la llegada de la palabra influencer. “Todo comenzó a funcionar muy rápido en mis perfiles personales. Entendí que era un trabajo cuando una marca de útiles escolares quiso trabajar conmigo. Como empezó la pandemia, me di cuenta de que salía a la calle poco pero aún así me reconocían. Era raro. Mientras, estaba terminando la secundaria en mi casa. Los tres últimos años fue en modalidad digital por los problemas sociales en Chile y por la pandemia”.

La nueva estrella de 'En Contacto', ¿qué debe reunir? Leer más

La música como profesional

TikTok, como lo ha dicho EXPRESIONES en otras entregas, agilizó la industria musical. Con un año y algo más con su primer sencillo fuera, Anto ya tiene casa disquera. Se trata de Warner Music. Con Ya pasó y Mis nenas pudo visitar México, país de donde proviene casi la mitad de toda la audiencia de sus perfiles. ¿Pero cómo llega al estudio con solo tener su primera canción? Pues ella lo cuenta. Mucho tiene que ver con esta idea de la inmediatez que da el mundo del internet. “Yo pertenecía a una agencia solo para influencers, y a ellos les pedí ayuda para conseguir un productor. Luego se desvincularon y comencé a hacerlo sola, pero ya tenía el contacto. Así trabajé con el compositor Marcos Muñoz. Y los productores Julián Espíndola y Ocean. Tengo que ser sincera, yo pensé que se me iba a acabar el mundo cuando terminé, esa fue la motivación principal para escribir y quererla grabar. Todo fue hecho en Santiago (Chile)”, explica.

Sobre la persona que escribió en este tema no habla mucho, pero asegura que sí la escuchó. “Me dijo que le parecía buena y estaba contento porque siempre me impulsó a hacer música”.