Aunque los caminos sean difíciles lo importante es saber transitarlos. La influencer chilena Ignacia Antonia lo conoce de sobra. Y las dificultades que hablamos no tienen que ser situaciones de sufrimiento y pérdida, tiene más relación con lo inciertas y, quizá locas, oportunidades que te da la exposición en las redes sociales.

A sus 20 años ha podido hacer de todo desde canciones, grabar una película y ahora tener su propia línea de maquillaje. Sus proyectos se multiplican aunque la pandemia ha ido demorando algunos, pese a eso, se encuentra en una gira internacional para conocer a sus fans y así retribuirles el cariño. Ecuador está incluido, es por eso que visitó Cuenca, Quito y Guayaquil. Este país también le dio el amor: el influencer quiteño Kevin Pazmiño (Kevlex).

En la Perla del Pacífico su presentación fue el pasado domingo. Allí firmó autógrafos y contó con dos cantantes e influencers chilenos que empiezan a darse a conocer, Benja y Anto Segovia.

EXPRESIONES conversó con la artista antes de su presentación en el centro comercial Oasis, en el que decenas de jóvenes fanáticos le hicieron preguntas y recibieron su firma.

¿Cuál es el motivo de su regreso a Ecuador?

Es un país en el que siempre he recibido mucho cariño. Vine a hacer eventos en Guayaquil, Quito y Cuenca. En Guayaquil me la he pasado súper bien, muriéndome de calor (risas). Estoy de paso por la muestra de mi línea de maquillaje y para reconectar con mis fans. Esto es un súper logro.

Su nombre está involucrado en muchas cosas. Libros, redes sociales, programas de televisión. ¿Cómo nace esta colaboración creativa?

Es una empresa chilena que me contactó. Fue todo súper loco, porque yo soy de las personas que cree que si algo se tiene que dar será muy fácil. Y resulta que en la primera reunión, me dijeron que todo iba a ser mi idea. Yo tuve participación en todo. En otras ocasiones te dicen ‘tú vas a hacerlo’ pero te ponen condiciones, y aquí no fue así. La pandemia nos atrasó, pero pude aprovechar para tener clases y finalizamos la sesión de fotos en mi casa porque estábamos encerrados.

¿Se considera buena con el maquillaje?

No puedo decir que soy la mejor (risas). Pero me gusta mucho, desde pequeña. Siempre le tomaba prestado las cosas a mi mamá.

Al igual que Selena Gómez está mostrando todo lo aprendido en sus redes…

Sí. Tengo ya varios vídeos en YouTube ocupándolas y mostrándoles lo que aprendí. Tengo 39 tonos en mi paleta de colores y se pueden hacer muchísimas formas. El maquillaje se puede aplicar como quieras.

¿Qué otros países están en su gira?

Ahora la pandemia está complicando las cosas, y aunque tengo muchas ganas de ir a todos los países de Sudamérica, estoy lista para ir a Honduras, Guatemala y El Salvador.

¿Kevlex se quedó en México?

No, no. Me lo traje. Está conmigo en la gira. También me acompaña toda mi familia. Ecuador es como mi casa.

¿Qué más viene en redes sociales?

La verdad no lo sé. Eso es lo divertido de las redes sociales. Nunca sabes lo que va a pasar. Es todo súper incierto, misterioso. Pero es lo que me gusta. La vida me sorprende siempre y aquí estoy, esperando a ver qué me deparan.

Tiene solo 20 años y ya es una empresaria. ¿Cree que ha crecido muy rápido?

Se me han dado oportunidades increíbles. He hecho cosas que jamás llegué a pensar y a tan corta edad. Lo que siempre digo, tener logros y no poder compartirlos sería muy triste. Por suerte mi familia siempre está y me acompaña.

Cine y televisión en la mira

En Chile ha sido invitada innumerable de veces a ser parte de los programas de su país. En México, ha hecho cortas participaciones en novelas. Pero ahora tiene proyectos muy grandes en la actuación. Aquí los cuenta:“Ahora voy a entrar al CEA (Centro Educación Artística de Televisa) cuando llegue a México. Estoy muy, muy contenta. Aprender es lo más importante para hacer las cosas bien. Otro proyecto que te puedo contar es que en agosto pasado grabé una película en Chile y se estrenará el próximo noviembre. Fue así como incursioné por completo en un área nueva de la actuación. Debo confesar que me dio vergüenza verme en pantalla grande en un avance que me mostraron. Pero me dejó satisfecha. Esta se va a llamar Un like de Navidad, que tiene sentido del humor chileno aunque tratamos de que sea lo más global posible (risas)”.

El pasado fin de semana se registró un acto irresponsable en el patio de comidas del Mall del Río, en Cuenca, cuando cientos de adolescentes acudieron para ver a los tiktokers Ignacia Antonia y Kevlex.

A la población joven poco les importó al exhorto del #COENacional pic.twitter.com/MRpyYBviyr — QuieroTv (@quierotvecuador) January 10, 2022

Escándalo en Cuenca

Aunque en Guayaquil se respetó el aforo y hubo mayor control en visitas en el centro comercial Oasis, la llegada de Ignacia a Cuenca el pasado sábado estuvo más lleno de lo esperado. La presencia de la celebridad de internet junto a su novio Kevlex emocionó a los morlacos. La Alcaldía de Cuenca anunció que abrirá una investigación en contra de los organizadores en el Mall del Río. En las imágenes filtradas en perfiles sociales se evidenció la aglomeración de niños y adolescentes que querían ver a sus ídolos. El COE nacional solicitó el 7 de enero la suspensión de actividades recreativas, parques de juegos o zonas de diversión para niños y adolescentes hasta el 17 de este mes por la pandemia del coronavirus.

La anécdota

“Siempre se me complica que me entiendan. Pero desde que vivo en México y he conocido cada vez más personas de otros lados tengo palabras más globales. Antes me decían. ‘No te entiendo, habla más despacio’. Lo lindo de esto también es que se les pegan mis palabras. Nos compartimos cultura”.