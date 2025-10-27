Colaboraciones musicales que han sosprendido este 2025

Colaboraciones inesperadas, fusiones de estilos y duetos que marcaron una diferencia en el panorama musical de este año

Taylor Swift y Sabrina Carpenter, dos voces del pop, se unen en The life of a showgirl. Una canción del nuevo álbum de Taylor.

Un artista destaca de otro por lo poco convencional de su repertorio. Melancolía, amor, tristeza, desapego... son algunas de las emociones que atraviesan sus letras, pero, al igual que sus canciones, las personas con las que colaboran también resuenan.

No es lo mismo escuchar a Shakira cantando junto a Rihanna que a la inesperada dupla de Ángela Aguilar y el DJ Steve Aoki interpretando una versión contemporánea de La gata bajo la lluvia. Ese es el contraste que transforma una simple composición en una auténtica sorpresa musical.

EXPRESIONES te trae cinco colaboraciones musicales más inesperadas este 2025.

Milo J y Mercedes Sosa

Milo J, el rapero argentino de 18 años, combina su energía juvenil con el clásico folclore de Mercedes Sosa. La cantante, fallecida en 2009, deja escuchar su voz una vez más gracias a la tecnología.

Jangadero es el sencillo en el que el artista, aunque en diferente plano, canta al unísono de su ídola, convirtiéndose entonces en el Frankenstein de una obra inédita en la que Sosa es la protagonista.

Esto es lo que convierte a la composición en algo más que un sample: se transforma en un dueto casi espiritual.

Béele, Shakira Y Ed Sheeran

Un clásico se renueva y un trío inesperado colabora. Shakira, Beéle y el británico Ed Sheeran se reúnen para interpretar Hips Don’t Lie, una canción que resurge de las cenizas como parte del proyecto Spotify Anniversaries. En esta versión, Sheeran asume el papel que originalmente tuvo el rapero Wyclef Jean.

Más de 15 años después del estreno de esta icónica pieza y la unión de estos tres grandes demuestra que todavía no pasa de moda.

Karol G Y Marco Antonio Solis

Karol G y el legendario Marco Antonio Solís han sorprendido a los fans con su unión artística en la balada Coleccionando Heridas, incluida en el álbum Tropicoqueta de la colombiana. La colaboración fusiona estilos distintos: por un lado, lo urbano de Karol, y por otro, la esencia romántica de El Buki.

Los oyentes describen el tema como “música para los oídos” y, actualmente, la canción ha alcanzado el puesto número uno en las listas de Centroamérica. Sin duda una inesperada pero poderosa alianza.

Taylor Swift Y Sabrina Carpenter

Más que inesperado, es explosivo. Dos figuras del pop contemporáneo, con una química consolidada a lo largo del tiempo y estilos que se complementan, se unen. Taylor Swift y Sabrina Carpenter combinan fuerzas en The Life of a Showgirl, una producción que contiene una parte de ambos mundos.

El dueto cierra con broche de oro el álbum del mismo nombre, y además se suma a la banda sonora de una película musical, que supone una buena acogida entre los fans.

Jackson Wang Y Diljit Dosanjh

Dos países, dos artistas: China e India se unen en la colaboración entre Jackson Wang y Diljit Dosanjh. Una alianza que fusiona el K-pop con el estilo punjabi, materializada en el sencillo Buck, lanzado como parte del álbum MAGICMAN 2 de Wang.

Esta unión refuerza las colaboraciones interculturales y mezcla estilos, dando lugar a géneros que parecen surreales.

