El Cholo y Kabuto The Kid colaboran en una nueva canción

Cuando el Cholo se presenta en Guayaquil, todos saben que su inseparable DJ es Mandy. Pero en Quito, quien se ha encargado de acompañarlo en sus últimas presentaciones es el también guayaquileño Kabuto The Kid, quien tiene siete años radicado en la capital.

Si bien Rapto es su primer tema juntos, los une una larga amistad de más de doce años y un pasado musical en común, ya que ambos formaron parte de la agrupación de reggae fusión El Vecindario, en la que el Cholo tocaba la guitarra y rapeaba, mientras que Kabuto se encargaba de la batería.

Luego El Vecindario se disolvió y cada uno cogió su camino, pero nunca perdieron el contacto. “Yo veía cómo el Cholo crecía en su comunidad, yendo de puerta a puerta, llevando su música a zonas bien periféricas. Primero con su proyecto A2H (con K-mada) y luego en solitario. Yo siempre he admirado su trabajo”, nos cuenta Kabuto, quien incluso participó en la creación del logo de A2H y organizo el evento donde este dúo se presentó por primera vez en Guayaquil..

Años después, en 2017, Kabuto se mudó a Quito, donde encontró su verdadera vocación: hacer beats, para lo cual aplicó lo aprendido durante sus estudios de producción musical cuando vivía en el Puerto Principal. Sin embargo, a pesar de la distancia, siempre estuvo pendiente de la escena de su ciudad natal.

El reencuentro

Tanto el Cholo como Kabuto fueron afianzando su trabajo en la escena hiphop nacional, hasta que en 2022 tuvieron la oportunidad de presentarse juntos. “Yo fui el DJ de la última tocada de A2H en Quito en 2022, antes de que se separaran. En esa época yo ya estaba produciendo, tocando en eventos y para mí fue todo un honor. No solo porque son mis amigos, sino porque la propuesta de A2H y el Cholo representa algo muy importante dentro de la cultura underground y la música en general”.

A partir de ese show, Kabuto se convirtió en el DJ ‘oficial’ del Cholo cuando se presenta en la capital. “Creo que al Cholo le gusta le gusta mucho el sistema de tocar que tengo, que no es tan convencional para un DJ. Yo no juego con platos ni hago scratch; lo que realmente hago es ‘perillar’. Me encanta usar las perillas. Yo toco con una Ableton Push y con eso hago efectos de otras máquinas. Cuando estoy tocando en vivo, por ejemplo, desafino sonidos, les pongo reverb, loopeo sobre los loops. Hay que tener un arte para saber caer en los tiempos, para que el rapero no se confunda cuando pongo los efectos. En ese sentido, ambos nos hemos complementado muy bien. Para eso es necesario entender mucho la métrica de su música, dónde están sus altos, sus graves y sus bajos cuando él rapea”.

Kabuto The Kid también acompañó al Cholo en su concierto en la península de Santa Elena, en marzo de este año. Kabuto The Kid y el Cholo

Dada su conexión en los performances en vivo, era cuestión de tiempo que estos dos artistas decidieran lanzar una canción juntos. “Rapto la armé con samples de una serie de animación japonesa llamada Cowboy Bebop. El que hace la música de toda la serie es un jazzero espectacular llamado Yuji Ohno, de ese país. Me encanta samplear mucha música de Japón, amo su jazz de los 70 o su música de animes de los 80 y 90, sobre todo si está compuesta por gente de jazz. Me gusta cortar música vieja, y en eso el Cholo me va a dar la razón. Nos encanta escuchar muchas cosas que no sean rap para hacer buen rap”.

Para la grabación del videoclip contaron con la colaboración de Mardvk (Andres Sánchez), de Otavalo, quien es también beatmaker y productor de videos. Como parte de las locaciones eligieron los exteriores de la iglesia Santa Teresita, icónica en Quito, “porque la canción habla de esa mística de respeto al rap como si fuera una especie de Dios, algo omnipresente y poderoso. Tiene una muy cosa espiritual”.

Lo estrenaron en el CAC

El Cholo y Kabuto The Kid tuvieron la oportunidad de lanzar Rapto el viernes 31 de mayo pasado en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), junto al rapero y beatmaker Equis, de Quito. Lo hicieron en la inauguración de la exposición Siempre efímeros, nunca sin memoria, que contó con la curaduría de María Fernanda López y conmemoró 40 años del grafiti ecuatoriano, mostrando el trabajo de más de cien artistas urbanos de distintas ciudades del Ecuador como Mejía, Quito, Guayaquil e Ibarra.

Dicha exposición estará abierta hasta el mes de octubre, de miércoles a viernes de 09:00 a 16:30, y los fines de semana y feriados de 10:00 a 17:30. El ingreso es libre.

