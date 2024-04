Chismes deportivos: Los sí y no futboleros fuera de cancha

En Instagram nada pasa desapercibido, al menos para los hinchas que miran todo y con lupa. Y, como en las recientes votaciones por la consulta popular, lo que les pase a los futbolistas fuera de cancha se gana un sí con ‘like’ o el no a través de un comentario negativo (a veces de parte de los trolls).

EXPRESIONES les muestra lo que ha pasado en la vida de algunos jugadores. Entre cambios de looks, viajes y fotos han servido para que la gente ponga su ‘voto’.

La rompe como modelo

El jugador de Liga de Quito Facundo Rodríguez ya no está solo en su otra faceta como modelo. Se le ha sumado su novia, Florencia Camus, con quien lleva algunos años de relación. Y juntos son ¡una bomba!

Al parecer son muy queridos en las redes, pues la foto enterneció a algunos. ¿Habrá boda?

¿Lo rapó Britney?

Después de que Roberth Arboleda estuviera envuelto en el polémico video de un night club en Nueva York y que la selección de Ecuador decidiera no volver a convocarlo (al menos por un tiempo), parece estar de cabeza. ¡Se ha pasado la máquina! ¿Cerrando ciclos? No es un estilo del todo favorecedor y, por tanto, no faltaron algunos comentarios negativos en su Instagram. ¿Usted qué opina?

De paso por Ingapirca

El argentino Naza Romero, del Deportivo Cuenca, se permitió un break para hacer un poco de turismo por estas tierras. El destino elegido fueron las ruinas de Ingapirca... y quedó fascinado.

Y aunque el día estuvo un poco nublado por las lluvias, se lograron tremendas fotos para sus redes sociales. Sus fans respondieron con emoticones de corazones y muchos likes.

