Chinto Torres: música que habla de esperanza

Desde siempre, las manifestaciones artísticas han ido de la mano con la realidad de momentos particulares que han marcado la historia.

Si bien el amor, el desencuentro y hasta el olvido se convierten en temas centrales de muchas melodías, también existe un número inmenso de canciones que se centran en los problemas políticos y sociales.

No importa el género, tampoco el estilo del intérprete. Algunos, eso sí, llevan impregnado en su ADN lo que ocurre en su comunidad. Es el caso de los tan conocidos miembros de la nueva trova, movimiento que nació en Cuba en los años 60, luego del establecimiento de la Revolución de ese país en enero de 1959, que trajo consigo una serie de cambios políticos y sociales.

En Ecuador hemos tenido artistas que han cantado al país del encebollado y de JJ. Lo han hecho para levantar el espíritu del ecuatoriano en momentos especiales.

Chinto Torres, es uno de ellos. Es manabita y uno de los cantautores más prolíficos de su provincia. Su talento, que ha sido expuesto al país, ahora se proyecta con mayor fuerza gracias al tema Paz para Ecuador, que lanzó recientemente, a propósito de los episodios violentos que experimentó el país el 9 de enero pasado.

EXPRESIONES conversó con el artista, quien manifestó que el tema lo compuso en un solo día, incluidos los arreglos y la depuración de la letra.

Su fuerte lírica refleja el temor y la realidad de un Ecuador tomado por grupos terroristas, pero también hace un llamado a recuperar la paz perdida. “Pagar vacuna es el pan de cada día. Queremos paz, no más violencia, cambiemos balas por abrazos. Paremos ya de hacernos daño, porque somos más la gente buena. Esta canción es un llamado a hacer conciencia...”, pide en su tema.

¿Cómo llega la inspiración en momentos como este?

La inspiración puede llegar en momentos de felicidad y también en los más tristes o depresivos. La inspiración llega muchas veces en momentos inesperados. Me ha tocado cuando voy manejando, cuando voy viajando o a medianoche casi a punto de dormir. De repente llega la inspiración y se me va el sueño. Me puedo amanecer persiguiendo una canción, sin importarme en lo absoluto la mala noche.

¿De qué manera la música puede convertirse en un bálsamo en momentos de adversidad?

La música tiene una influencia increíble en las personas. Una canción puede ponerte feliz, enérgico, pero también melancólico y nostálgico. Nos vuelve más humanos. No hay una fórmula o manera de saber si la canción que estás haciendo va a ser un hit. Lo mejor es componer teniendo en claro tus gustos musicales. Es un ejercicio que con la práctica lo vas perfeccionando.

¿Y qué prima para usted al momento de componer?

Lo importante es que poco a poco encuentres y desarrolles tu propio estilo como compositor. Al fin y al cabo, lo más importante es la autenticidad y la originalidad. La música te puede ayudar a cambiar sentimientos negativos por positivos, nos vuelve más sensibles. Una canción tal vez no pueda detener una bala, pero sí puede partirle el alma en dos a la persona que la dispara.

¿Qué le pide a la vida en este momento?

Salud para mí y para mis seres queridos, y por supuesto que vuelva la paz al Ecuador.

¿Qué se siente haber nacido en la tierra del tamarindo? De hecho, de ahí tomó el nombre de su grupo Los Hijos del Tamarindo.

Así la bautizó el rey Felipe II en 1565, debido a la gran cantidad de árboles de tamarindo que existían en ese entonces. Si hay algo que nos identifica a los portovejenses es que somos muy orgullosos de nuestra ciudad. En lo personal, amo fervientemente a Portoviejo, amo haber nacido y crecido aquí, amo su historia, su gastronomía, la amabilidad de su gente, sus leyendas urbanas, sus veredas incansables y alegres. Hay tanto por contar de mi ciudad.

OTROS ARTISTA QUE CANTARON A ECUADOR

Ricardo Williams lo hizo con Verde manzana, en 2015, en el que promete en sus versos: “Y voy a cuidarte por tu agua y tu aire, y voy a educarme pa’ que la tierra no se canse, y voy a cuidarte por tus bosques y tus mares”.

La agrupación Pueblo Nuevo, creada en 1975 por un grupo de estudiantes universitarios (tres lojanos y tres quiteños), hizo de su música un canto al ‘nuevo pueblo’. El tema A mi lindo Ecuador, de Rubén Barba, es casi un himno en tiempos difíciles.

Damiano empezó su carrera en 1988 con Estoy buscando. Su repertorio incluye varias canciones emblemáticas para diversas campañas, como Corazones azules, de la Policía Nacional. O Ecuador, sí se puede, que nació para alentar a la selección de fútbol.

