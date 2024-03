CEN Jazz Ensemble regresa a la capital con el concierto 'Quito Jazz Night 2.0'

Un espacio para el Jazz. En Quito y con una propuesta variada y con reconocidas canciones. Después de su último recital, el Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN) Jazz Ensemble regresa a Quito con una nueva propuesta musical que apuesta por ‘Quito Jazz Night 2.0’.

La banda está dirigida por el maestro Freddy Bolaños. El concierto se realizará el jueves 21 de marzo, de 19:00 a 20:00, en el auditorio de la sede Quito del Centro Ecuatoriano Norteamericano. El evento es gratuito y apto para público de todas las edades.

La idea apunta a reconocer el género musical con su mejore temas What You Won't Do For Love, After The Love Has Gone, Play That Funky Music, y piezas instrumentales como Double Jeopardy, Bali Run y Down The Wire, entre otras.

Este evento cultural ofrece a las nuevas generaciones y a los fanáticos del jazz, un momento de deleite y conocimientos, además, el apoyo para los artistas ecuatorianos integrantes de la banda; entre ellos resalta: Xavier Jeldes, en el bajo; Andrés Figueroa, en la batería; Joel Icaza, en el teclado; Harry Game, en el saxofón; Luis Napolitano, en la guitarra; y la cantante invitada Vivianna Gómez.

“El CEN promueve este género musical representativo de los Estados Unidos, de la mano de talentosos artistas que conforman el CEN Jazz Ensemble, un grupo con más de diez años de trayectoria, que ha llevado buena música y excelentes shows a diferentes rincones del país”, destaca Deborah Chiriboga High, directora general del CEN.

Con este tipo de espectáculos, el CEN une lazos de hermandad entre las culturas norteamericana y ecuatoriana, generando momentos a la ciudadanía para “pueda disfrutar en vivo de diversas representaciones artísticas”, afirma Chiriboga.

